АБИИ одобрил первый кредит в $160 млн для Индии на развитие энергосектора

ПЕКИН, 3 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил первый кредит для Индии в размере 160 миллионов долларов на развитие энергетического сектора страны, говорится в релизе банка.

Сообщается, что кредит предоставляется совместно со Всемирным банком. Он пойдет не развитие энергетического сектора в индийском штате Андхра-Прадеш.

В марте 2017 года АБИИ впервые с момента официального запуска одобрил заявки на присоединение к финансовому институту 13 новых стран. Новые предполагаемые члены официально присоединятся к банку после того, как завершат все необходимые процедуры внутри своих стран и внесут первый взнос.

Соглашение о создании банка было подписано в июне 2015 года. Банк создан для финансирования инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уставный капитал составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.