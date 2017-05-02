В России планируют ввести маркировку красной и черной икры в 2018 году

БРЮССЕЛЬ, 2 мая – РИА Новости, Мария Князева. Маркировка красной и черной икры для борьбы с браконьерством может появиться в России уже в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Я думаю, в 2018 году (система маркировки – ред.) может заработать", — сказал он.

"Для нас пока важно, что принято решение по маркировке красной и черной икры. Я не думаю, конечно, что успеем запустить систему в этом году, поскольку предварительно мы должны определить тот легальный объем черный икры, который производится в аквакультурных предприятиях (на рынке легальной может быть только икра, произведенная на осетровых заводах, промышленный вылов запрещен – ред.). Ведь легализация браконьерской икры иногда идет через аквакультурные предприятия, когда, якобы, увеличивается объем производства", — пояснил замминистра. По его словам, важно этого избежать.

Шестаков сообщил, что Россия может ввести маркировку черной и красной икры без параллельного ее ведения на территории ЕАЭС, однако в таком случае продукция из стран этого союза в России может стать нелегальной.

Отвечая на вопрос, может ли РФ ввести маркировку самостоятельно, если другие страны ЕАЭС не поддержат эту идею, он сказал: "Да, безусловно". "Просто оборот продукции, который будет приходить из стран ЕАЭС, будет незаконным. Соответственно, такой продукции просто не будет на территории России", — сказал Шестаков.

С 12 августа 2016 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий особыми RFID-метками. С 1 декабря запрещена продажа меховых изделий, которые не оснащены такими метками. Российские власти неоднократно говорили о планах ввести маркировку на другие товары — одежду и обувь, лекарства, древесину.