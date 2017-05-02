Илья Шестаков: маркировка красной икры может появиться в 2018 году

Росрыболовство ожидает введения системы маркировки красной и черной икры для борьбы с браконьерством уже в следующем году. Даже если такую инициативу не поддержат страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Россия может ввести маркировку отдельно от них, в этом случае продажа продукции стран ЕАЭС может стать в России незаконной, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Беседовала Мария Князева, Брюссель.
— Добрый день, Илья Васильевич! Ранее активизировалось обсуждение введения маркировки красной и черной икры для борьбы с браконьерством и фальсификатом. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что маркировка может быть введена уже в этом году. Согласны ли вы с такими сроками?
— А в каком году может быть запущена маркировка?
— Я думаю, в 2018 году может заработать.
— Есть ли уже понимание, как это будет технически реализовано – какими будут идентификационные марки, сколько они будут стоить, кто их будет выпускать?
— Стоимость идентификационной марки заметно не повлияет на конечную цену продукта, а технология прослеживаемости будет работать так же, как в других сегментах рынка.
— То есть, будет стандартная технология?
— Да.
— Началось ли обсуждение вопроса маркировки на пространстве ЕАЭС?
— Нет, мы пока не начали обсуждать. Всю основную технологическую работу будет проводить Минпромторг, он и будет далее продвигать эту маркировку.
— Если ЕАЭС не поддержит идею маркировки, может ли Россия отдельно ее ввести?
— Да, безусловно. Просто оборот продукции, который будет приходить из стран ЕАЭС, будет незаконным. Соответственно, такой продукции просто не будет на территории России.
— После введения Россией контрмер в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции, много критики поступает в адрес Белоруссии по поводу реэкспорта из Европы в Россию запрещенных, санкционных товаров. Если говорить о рыбной продукции, как вы оцениваете ситуацию?
— Конечно, объемы реэкспорта не такие, каким раньше был экспорт. Мы не оцениваем величины, поскольку это не наша задача, это задача контролирующих органов – Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Однако, к сожалению, пока реэкспорт есть, надо с ним бороться тем путем, который прописан в рамках нашего таможенного законодательства.
— Насколько сильно этот реэкспорт влияет на российский рыбный рынок?
— Практически никак в связи с рядом факторов: последние годы объем добычи в России и объем поставок рыбной продукции на внутренний рынок со стороны российских компаний растет. Конечно, реэкспорт является определенной локальной проблемой для части наших перерабатывающих предприятий, но сказать, что это как-то катастрофически влияет на наш рынок, я не могу.
— Как идет обсуждение возможности введения запрета на вылов омуля в Байкале?
— Обсуждение уже не идет, сейчас идет работа, связанная с внесением изменений в правила (регулирования промысла – ред.), которые закроют возможность промышленного вылова байкальского омуля уже начиная с середины этого года.
— Вылов для любителей будет разрешен?
— Мы обсуждали с губернаторами возможность ограничить на первом этапе только промышленный лов и оставить вылов для любителей, коренных малочисленных народов Севера. Сейчас это решение принято, мы ждем его оформления.
— То есть будет запрет на промышленный вылов и не будет запрета для любителей?
— Да, но для любителей будут ограничения по суточному вылову.
— Возможно, вы уже подготовили какие-то меры по борьбе с браконьерством в связи с введением новых правил?
— А какова ситуация с поставками отечественной рыбы в Европу?
— Для нас не очень хорошая: большая часть нашей продукций, отправляемой на экспорт, попадает в Европу через Китай, по сути дела, наши компании, продавая сырье, лишаются дополнительного источника прибыли. Мы очень большое внимание уделяем развитию производства продукции с глубокой степенью переработки: филе, фарша, полуфабрикатов и рыбной кулинарии. В целом мы видим, что компании постепенно начинают выходить напрямую на европейский рынок, это важно.
— Что вы планируете сделать, чтобы изменить ситуацию, чтобы экспортировать больше продукции с глубокой степенью переработки, нежели сырье?
— Основное — это, конечно, принятые в июле прошлого года поправки в отраслевое законодательство. Они направлены на стимулирование строительства новых, современных судов с наличием на борту перерабатывающего оборудования, а также создание береговых рыбоперерабатывающих заводов. Это позволит нам сменить тренд с поставок сырья в Китай, позволит перерабатывать рыбу на отечественных судах или фабриках, экспортировать продукцию с высокой добавочной стоимостью, в том числе в Европу.
— А когда начнется активная стадия этого процесса?
— Закон принят, подзаконные акты, регламентирующие механизм инвестиционных квот на обновление флота и развитие переработки (мера предусмотрена новым законом – ред.) будут приняты в ближайшее время. После этого начнется процесс по заключению контрактов на строительство судов между российскими компаниями и судоверфями. Соглашения уже есть и строительство судов и фабрик уже ведут или намереваются некоторые предприятия. Когда механизм заработает в полную силу, мы ожидаем значительного обновления производственных мощностей.