Россия и Таджикистан урегулировали спорные вопросы по авиасообщению

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авиавласти РФ и Таджикистана по итогам прошедших в Москве переговоров урегулировали вопросы воздушного сообщения между государствами, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.

"Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество", — сообщили в министерстве.

Делегация авиавластей Таджикистана в понедельник вылетела в Москву для продолжения переговоров по авиасообщению между Россией и Таджикистаном. Россия с 3 апреля ограничила полеты "Сомон Эйр" из Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю). Как объяснял Минтранс РФ, такая мера была предпринята в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании "Ямал" на осуществление полетов из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Таджикистан.

По данным российского ведомства, "Ямал" изначально подал заявку на выполнение четырех рейсов в Душанбе и трех рейсов в Худжанд из подмосковной воздушной гавани. Однако, как заявили в министерстве, вопреки ранее достигнутым договоренностям, авиавласти Таджикистана не в полном объеме подтвердили заявку "Ямала" на данные маршруты. В Душанбе в свою очередь считают, что согласно договоренностям, "Ямал" должен был летать из "Жуковского" по два рейса в Душанбе и в Худжанд.

Аэропорт "Жуковский" стал причиной конфликта между авиационными властями Таджикистана и России. Минтранс РФ присвоил воздушной гавани региональный статус. Авиавласти Таджикистана настаивали на том, что аэропорт "Жуковский" относится к Москве, и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.

Изначально Таджикистан не разрешил "Ямалу" полеты в страну из этого аэропорта. Спор удалось разрешить после визита в Душанбе первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. По итогам переговоров Таджикистан дал согласие российской авиакомпании на осуществление рейсов из "Жуковского" с конца марта. Однако сам перевозчик тогда сообщал, что таджикская сторона так и не согласовала его заявку и начало полетов откладывается. При этом в конце марта министерство транспорта Таджикистана заявило, что разрешило "Ямалу" осуществлять полеты в города Душанбе и Худжанд из подмосковной воздушной гавани с конца апреля.