Рубль упал, но быстро восстановился после снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Рубль быстро вернул утраченные позиции и переходит в наступление после краткосрочного ослабления на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. Это уже второе снижение ставки в текущем году, правда в марте сокращение было скромнее — на четверть процентного пункта. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.

Сразу после объявления о решении регулятора рубль потерял до 10 копеек к прежним уровням, однако достаточно быстро стабилизировался и перешел к росту на фоне сохранения внешних факторов его динамики и роста цены нефти. По состоянию на 13,45 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 0,17 рубля — до 56,8 рубля, курс евро повышался на 0,16 рубля, до 62,11 рубля.

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