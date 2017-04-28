Центробанк снизил ключевую ставку

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.", — говорится в сообщении ЦБ.

В марте регулятор впервые в текущем году снизил ключевую ставку — на четверть процентного пункта, до 9,75% годовых. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.

Все опрошенные РИА Новости аналитики ожидали смягчения регулятором денежно-кредитной политики. Большинство высказывалось за то, что ЦБ изберет более плавную траекторию и снизит ставку на 0,25 процентного пункта, но при этом смягчит риторику.