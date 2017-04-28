ЦБ отозвал лицензии у трех банков

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии сразу у трех кредитных учреждений — омского банка "СИБЭС", владимирского "Владпромбанка" и московского "Международного строительного банка".
Из трех банков только "СИБЭС" и "Владпромбанк" были участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии они располагались на 352-м и 287-м месте банковской системы страны соответственно. "Международный строительный банк" занимал 423-ю строчку рейтинга.
"СИБЭС"
В ЦБ отметили, что омский банк "СИБЭС" выбрал крайне рискованную кредитную политику. Компания, в частности, рефинансировал задолженности физических лиц и проводил "схемные" сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам.
"Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения", — отметили в регуляторе.
ЦБ также пообещал направить в Следственный комитет материалы проверок, которые выявили факты предоставления недостоверных отчетов.
"Владпромбанк"
В свою очередь, "Владпромбанк" попал в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций клиентов. Подозрение вызвали, в частности, транзакции по счетам компаний, занимающихся сделками с драгоценными металлами.
"Международный строительный банк"
"Международный строительный банк" поплатился лицензией за рискованную кредитную политику — компания кредитовала компании с признаками "отсутствия реальной хозяйственной деятельности".
Кроме того, регулятор обвинил банк в выводе активов, что вредило интересам кредиторов, а также в проведении "схемных" операций, призванных скрыть реальный уровень кредитного риска.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>