Ткачев назвал оптимальный для экспорта сельхозпродукции курс доллара

ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ РФ ЯВЛЯЕТСЯ КУРС ДОЛЛАРА В 60-65 РУБ, ПРИ ТЕКУЩЕМ КУРСЕ ЗА ГОД ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕДОПОЛУЧАТ $3 МЛРД — ТКАЧЕВ

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