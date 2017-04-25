Путин: российские власти не будут отказываться от плавающего курса рубля

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Российские власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важна стабильность национальной валюты. В условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся, — хочу, чтобы было понятно, потому что у нас слишком много рисков, и если мы пойдем назад и будем пытаться регулировать курс нерыночными способами… насколько ЦБ и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим", — сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.