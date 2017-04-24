Сбербанк рассказал о причинах сбоя в работе карт Visa

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Карты Visa Сбербанка временно не функционировали в ночь с 23 на 24 апреля из-за внедрения обновления программного обеспечения, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

"В результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт Visa… Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций", — говорится в сообщении банка.

Сообщается также, что примерно к 6.00 мск обслуживание карт было восстановлено в полном объеме.

Ранее в понедельник один из пользователей Twitter написал в своем микроблоге о том, что по всей стране не работают карты Visa Сбербанка — нельзя провести оплату, сделать перевод, а также снять наличные деньги. Сбербанк на это отвечал, что были временные ограничения при проведении операций по картам, однако этот сбой уже устранен.

@airatdavletshin Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства. — Сбербанк (@sberbank) 24 апреля 2017 г.

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