В работе Сбербанка произошел масштабный сбой

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей пожаловались на серьезный сбой в работе Сбербанка. По данным местных СМИ, сообщения поступали из ряда регионов страны.

По словам клиентов, в банкоматах невозможно было снять наличные деньги, также возникали проблемы с безналичными платежами через терминалы.

У меня одного @sberbank упал? Банкоматы около дома деньги не выдают, СМС сервис перевода денег не работает, онлайн тоже деньги не переводит — Макаров🚎 (@mak_egor) 24 апреля 2017 г.

​​Сбербанк в Twitter-аккаунте признал существование проблемы и заверил, что в настоящее время все работает корректно.

@airatdavletshin Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства. — Сбербанк (@sberbank) 24 апреля 2017 г.

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