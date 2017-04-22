СМИ узнали, почему Киев не сможет арестовать транзитный газ "Газпрома"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина не готова наложить арест на главный актив "Газпрома" на территории страны — газ, идущий европейским потребителям, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Накануне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) потребовал от Минюста арестовать счета и имущество "Газпрома" на Украине по делу о штрафе на шесть миллиардов долларов за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-20015 годах. Компания обжаловала решение в украинских судах, но безуспешно.

Источник издания, близкий к АМКУ, утверждает, что в рамках этого дела нет речи о каких-либо действиях в отношении транзитного газа российской компании. При этом у "Газпрома" на Украине недостаточно других активов для обеспечения штрафа. По словам собеседника "Ъ", вся собственность компании — это "Газпром-сбыт Украина" с офисом и счетами на несколько миллионов гривен.

"Арестовывать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю", — заявил источник.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрия Марунича, АМКУ "нечего взыскать" с "Газпрома" и решение является "чисто формальным".

"Арест газа в трубе не представляется возможным", — приводит издание слова Марунича.