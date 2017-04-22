Uber и Яндекс.Такси могут получить право собирать налоги с таксистов

КРАСНОЯРСК, 22 апр — РИА Новости. Сервисам онлайн-заказа такси, как Uber и другим подобным системам, в будущем могут быть переданы полномочия по сбору и уплате налогов с таксистов, считает замминистра финансов России Илья Трунин.

"Сейчас если мы придем к такой ситуации, когда кроме как с использованием Uber и других аналогичных систем нельзя будет воспользоваться такси, весь рынок будет в системе, ничто не мешает этой системе так же регистрироваться в ФНС и брать налоги", — сказал Трунин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, современные технологии администрирования налогов, которые использует Федеральная налоговая служба, позволяют существенно повысить собираемость налогов и одновременно снизить издержки самих предпринимателей.

А дальнейшее развитие электронного документооборота и электронных сервисов, по мнению замминистра, могут избавить налогоплательщиков от необходимости самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДС. "Я фантазирую уже, но книги покупок и продаж уже поставляются в налоговые органы, и если счета-фактуры полностью будут обсуживать экономику, то и НДС не надо будет самому налогоплательщику считать", — сказал он.

"Если идентифицировать физических лиц при покупках, связывать все налоговые реквизиты при затратах с доходом, то и вычеты можно предоставлять автоматически… Важно, чтобы все позиции были охвачены. И сосредоточены в информационных системах налоговых органов", — добавил Трунин.