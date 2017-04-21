Американские власти вряд ли пустят Exxon работать в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские конгрессмены считают, что Вашингтон вряд ли даст положительный ответ компании ExxonMobil, запросившей разрешение на реализацию совместных проектов с "Роснефтью", несмотря на санкции против РФ, пишет издание Wall Street Journal.
"Хотя исключение, которое позволит осуществлять сотрудничество с подпавшими под санкции российскими компаниями, может отвечать интересам ExxonMobil, очевидно, что это не будет отвечать интересам американской национальной безопасности", — заявил член комитета Сената по международным делам Марко Рубио.
Член комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энджел отметил, что "открыть новые возможности для ведения бизнеса (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину и его окружению — последнее дело для США".
В 2015 и 2016 годах Exxon получила разрешение от властей США на "ограниченные административные действия" в рамках партнерства с "Роснефтью", отмечает издание. Компания объясняет необходимость исключения тем фактом, что срок действия ее разрешения на работу в Черном море истечет, если она не предпримет ряд действий уже в этом году.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>