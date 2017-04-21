Американские власти вряд ли пустят Exxon работать в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские конгрессмены считают, что Вашингтон вряд ли даст положительный ответ компании ExxonMobil, запросившей разрешение на реализацию совместных проектов с "Роснефтью", несмотря на санкции против РФ, пишет издание Wall Street Journal.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что американская ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках и в последние месяцы подала заявку на исключение по проекту в Черном море.

"Хотя исключение, которое позволит осуществлять сотрудничество с подпавшими под санкции российскими компаниями, может отвечать интересам ExxonMobil, очевидно, что это не будет отвечать интересам американской национальной безопасности", — заявил член комитета Сената по международным делам Марко Рубио.

Член комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энджел отметил, что "открыть новые возможности для ведения бизнеса (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину и его окружению — последнее дело для США".

ExxonMobil в январе 2011 года подписала с "Роснефтью" соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря. Кроме того, "Роснефть" и ExxonMobil в сентябре 2014 года по результатам бурения скважины "Университетская-1" в Карском море открыли новое месторождение на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1. Его назвали "Победа". Однако из-за санкций США ExxonMobil вынуждена была остановить работы по проектам в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Роснефтью", включая бурение в Карском море.

В 2015 и 2016 годах Exxon получила разрешение от властей США на "ограниченные административные действия" в рамках партнерства с "Роснефтью", отмечает издание. Компания объясняет необходимость исключения тем фактом, что срок действия ее разрешения на работу в Черном море истечет, если она не предпримет ряд действий уже в этом году.

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