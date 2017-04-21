Дворкович сомневается в скорой отмене западных санкций против России

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Вице-премьер Аркадий Дворкович не верит в отмену санкций и ответных мер РФ "завтра", они какое-то время продлятся.

"Никакой гарантии никто дать не может: они (санкции) могут как всю жизнь существовать, так и завтра могут быть отменены на определенных условиях. Я в завтра не верю, конечно. Но сколько именно они продлятся — тоже трудно предсказать", — сказал Дворкович на пленарной сессии Красноярского экономического форума.

Санкции против РФ и ответные меры России по ограничению импорта продовольствия действуют с 2014 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее в апреле заявил, что Россия пока не планирует отменять продовольственное эмбарго, т.к. "наши партнеры не прилагают никаких усилий для того, чтобы мы свою позицию поменяли". Россия не будет "разочаровывать" партнеров, добавил премьер.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>