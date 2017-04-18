Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат хлеба производителю

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал необходимость установления запрета на возврат производителю продовольственных товаров, в том числе хлеба, не проданных крупными торговыми сетями по истечении срока годности, сообщила журналистам во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Об этом говорится в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес Яровой.

"Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в ФЗ № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока годности", — подчеркивается в письме.

Руководитель федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Яровая, неоднократно поднимала вопрос о необходимости правового регулирования проблемы возврата торговыми сетями хлеба и хлебо-булочных изделий производителю на встречах ЕР с представителями правительства.

Согласно письму, процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека.

"В пищевых продуктах по истечении определенного срока (срока годности) способны накапливаться патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы. И если при термической обработке в процессе вторичной переработки большинство микроорганизмов разрушается, то их токсины, а также микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, способны выдерживать высокие температуры", — говорится в документе.

Кроме того, возвращенные из торговли хлебо-булочные изделия "обладают сниженными по сравнению со свежевыпеченным хлебом характеристиками качества и безопасности и могут содержать потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов, в том числе микротоксинов, потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов и дрожжей, продукты разложения белка, окислительной порчи жира", отмечается в материале.

Вице-спикер отметила, что хлебопекари обратились к мониторинговой группе "Единой России" "Честная цена", потому что в отрасли сложилась недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 миллиона тонн высококачественной ржи и пшеницы, а совокупные денежные потери и для страны, и для граждан России, составляют 50-60 миллиардов рублей. "Мы будем взаимодействовать с Роспотребнадзором, ФАС России, вырабатывая правовые механизмы защиты права отечественных производителей и потребителей на качественную и здоровую продукцию", — заявила Яровая.