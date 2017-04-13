Белорусская делегация проведет переговоры по нефти и газу в Москве

МИНСК, 13 апр – РИА Новости, Нина Гурина. Белорусская делегация во главе с вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко направилась в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства страны.

"Вице-премьер Семашко выехал в Москву", — сказал представитель пресс-службы с четверг.

В свою очередь источник в органах управления рассказал, что в Москве пройдут в четверг переговоры по подписанию документов, которые формализуют договоренности по поставкам Минску энергоресурсов.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в среду обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выполнение правительствами двух стран достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге договоренностей, сообщала ранее пресс-служба белорусского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт разговора.