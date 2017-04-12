Путин и Лукашенко обсудили выполнение договоренностей по нефти и газу

МИНСК/МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выполнение правительствами двух стран достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге договоренностей, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт разговора. "Да, подтверждаю", — сказал он.

"Телефонный разговор президента Белоруссии с президентом Российской Федерации состоялся вечером 11 апреля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

По данным пресс-службы, также в центре внимания были белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня.