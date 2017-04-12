В Совфеде проанализируют эффективность работы системы "Платон"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по бюджету и по экономической политике совместно с правительством проанализируют обоснованность и эффективность работы системы "Платон", против которой протестуют дальнобойщики.

Соответствующее поручение комитетам предложил дать сенатор Вячеслав Мархаев, его предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Нельзя игнорировать протесты дальнобойщиков, которые выступают против системы "Платон", — сказал он. По его словам, "Платон" существует полтора года и вызывает много вопросов. Если в Европе подобные системы работают четко, средства идут на строительство дорог хорошего качества, то у нас результат не виден, утверждает сенатор.

Он подчеркнул, что вместо строительства новых дорог, которые были бы пригодны для большегрузов, средства тратятся на восстановление трасс, которые изначально были не предусмотрены для движения грузовых фур.

По словам Мархаева, "результатов нет, непрозрачно распределение доходов" от "Платона".

Политик отметил, что нужно проанализировать ситуацию, учитывая, что водители платят транспортный налог, "стоимость топлива также подозрительно высока".

Он подчеркнул, что лишняя финансовая нагрузка на дальнобойщиков уже приводит к тому, что во многих регионах России ощущается дефицит продовольствия.

"Платон" — российская система взимания платы с грузовиков, которые имеют разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Название является сокращением от словосочетания "плата за тонны". Она была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.