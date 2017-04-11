"Узбекские авиалинии" спустя 25 лет возобновили рейсы из Ташкента в Душанбе

ТАШКЕНТ, 11 апр — РИА Новости. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 11 апреля возобновила полеты по маршруту "Ташкент-Душанбе-Ташкент", они будут осуществляться два раза в неделю. В авиакомпании рассчитывают привлечь новых пассажиров возможностью воспользоваться услугами в перелетах транзитом через столицу Узбекистана.
Политические зигзаги
Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности в спорных вопросах с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В ноябре 2016 года в Душанбе в ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном стороны подписали протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года.
ТАШКЕНТСКИЙ ТРАНЗИТ
"Одиннадцатого апреля первый рейс HY717 авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в 7-20 (5-20 мск) вылетел по маршруту "Ташкент-Душанбе", — сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана. "Узбекские авиалинии" будут летать в столицу Таджикистана два раза в неделю — по вторникам и субботам на лайнерах А320.
Планировалась, что первый рейс между Ташкентом и Душанбе должен был состояться 4 апреля, однако из-за отсутствия достаточного количества пассажиров он был отменен.
Душанбе ожидает вылета
Авиакомпании двух стран поочередно пытались совершить регулярные рейсы между своими столицами — Душанбе и Ташкентом, не имея документа, регулирующего воздушные связи между ними. Заранее объявленные рейсы, на которые уже были проданы билеты, так и не состоялись.
Посол Узбекистана в Душанбе Шокасым Шоисламов сообщил, что "говорить о регулярных рейсах между столицами двух стран можно лишь тогда, когда соглашение об авиасообщении будет парафировано и подготовлено к окончательному подписанию на высоком уровне".
В минувшую пятницу минтранс Таджикистана сообщал, что стороны согласовали все пункты договора о воздушном сообщении между двумя странами. Но точная дата рейса Душанбе-Ташкент, который будет выполнять "Сомон Эйр", пока официально не названа.