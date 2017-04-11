"Узбекские авиалинии" спустя 25 лет возобновили рейсы из Ташкента в Душанбе

ТАШКЕНТ, 11 апр — РИА Новости. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" с 11 апреля возобновила полеты по маршруту "Ташкент-Душанбе-Ташкент", они будут осуществляться два раза в неделю. В авиакомпании рассчитывают привлечь новых пассажиров возможностью воспользоваться услугами в перелетах транзитом через столицу Узбекистана.

Политические зигзаги

Авиасообщение между двумя странами прекратилось в 1992 году, когда началась гражданская война в Таджикистане. В течение почти двадцати пяти лет между двумя странами регулярно возникали разногласия. Официальный Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автодорог. В свою очередь, Ташкент выступает против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона. В 2001 году сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим между двумя государствами.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности в спорных вопросах с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В ноябре 2016 года в Душанбе в ходе заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном стороны подписали протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года.

ТАШКЕНТСКИЙ ТРАНЗИТ

"Одиннадцатого апреля первый рейс HY717 авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в 7-20 (5-20 мск) вылетел по маршруту "Ташкент-Душанбе", — сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана. "Узбекские авиалинии" будут летать в столицу Таджикистана два раза в неделю — по вторникам и субботам на лайнерах А320.

Официальный представитель "Узбекских авиалиний" в Душанбе Орифджон Рузимуродов ранее сообщал журналистам, что с приходом в Таджикистан авиакомпании у граждан и гостей, сотрудников дипкорпуса, международных организаций, бизнесменов, работающих в Таджикистане, и у туристов появится возможность воспользоваться услугами в перелетах транзитом через Ташкент.

Планировалась, что первый рейс между Ташкентом и Душанбе должен был состояться 4 апреля, однако из-за отсутствия достаточного количества пассажиров он был отменен.

Душанбе ожидает вылета

Авиакомпании двух стран поочередно пытались совершить регулярные рейсы между своими столицами — Душанбе и Ташкентом, не имея документа, регулирующего воздушные связи между ними. Заранее объявленные рейсы, на которые уже были проданы билеты, так и не состоялись.

Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр", выбранная в качестве паритетного авиаперевозчика, планировала начать полеты в Ташкент с 20 февраля, но Узбекистан не дал разрешение на совершение этого рейса из-за несогласованных действий авиавластей двух стран.

Посол Узбекистана в Душанбе Шокасым Шоисламов сообщил, что "говорить о регулярных рейсах между столицами двух стран можно лишь тогда, когда соглашение об авиасообщении будет парафировано и подготовлено к окончательному подписанию на высоком уровне".

В минувшую пятницу минтранс Таджикистана сообщал, что стороны согласовали все пункты договора о воздушном сообщении между двумя странами. Но точная дата рейса Душанбе-Ташкент, который будет выполнять "Сомон Эйр", пока официально не названа.