FT: Китай пойдет на уступки, чтобы избежать торговой войны с США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Власти Китая предложат США более благоприятный доступ к рынку в финансовой сфере и возможность экспорта говядины, которые позволят странам избежать торговой войны, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальные лица, участвовавшие в переговорах сторон.
"Китай был готов (поднять инвестиционные потолки) в соглашении о двусторонних инвестициях, однако переговоры по ним были отложены (после победы Трампа на выборах). Если бы Обама был президентом еще шесть месяцев, мы бы достигли цели", — заявил представитель властей КНР, чье имя газета не указывает.
Ранее Трамп не раз выражал свое возмущение, что торговый дефицит с Китаем достиг огромной суммы при администрации предыдущего президента США Барака Обамы – порядка 347 миллиардов долларов.
С 2008 года Китай и США ведут переговоры о достижении соглашения о двусторонних инвестициях (Bilateral Investment Treaty, BIT). Это соглашение призвано установить взаимные правила инвестиционной деятельности в каждой из стран. Это соглашение может обеспечить американским компаниям более открытый доступ на китайский рынок и равные с китайскими компаниями права.