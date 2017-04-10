FT: Китай пойдет на уступки, чтобы избежать торговой войны с США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Власти Китая предложат США более благоприятный доступ к рынку в финансовой сфере и возможность экспорта говядины, которые позволят странам избежать торговой войны, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальные лица, участвовавшие в переговорах сторон.

Президент США Дональд Трамп встретился на прошлой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи они приняли решение о необходимости ускорить переговоры по торговле, чтобы в течение 100 дней достичь каких-либо результатов, пишет газета, отмечая, что КНР может относительно легко пойти на две уступки США. Они касаются финансов и говядины.

"Китай был готов (поднять инвестиционные потолки) в соглашении о двусторонних инвестициях, однако переговоры по ним были отложены (после победы Трампа на выборах). Если бы Обама был президентом еще шесть месяцев, мы бы достигли цели", — заявил представитель властей КНР, чье имя газета не указывает.

Официальные лица сообщили, что Китай также хочет положить конец запрету на импорт американской говядины, действующий с 2003 года, а также закупить больше зерна и других продуктов сельского хозяйства, чтобы снизить напряженность из-за торгового баланса.

Ранее Трамп не раз выражал свое возмущение, что торговый дефицит с Китаем достиг огромной суммы при администрации предыдущего президента США Барака Обамы – порядка 347 миллиардов долларов.

С 2008 года Китай и США ведут переговоры о достижении соглашения о двусторонних инвестициях (Bilateral Investment Treaty, BIT). Это соглашение призвано установить взаимные правила инвестиционной деятельности в каждой из стран. Это соглашение может обеспечить американским компаниям более открытый доступ на китайский рынок и равные с китайскими компаниями права.