СМИ узнали о новой схеме обналичивания денег через ломбарды

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владельцы ломбардов обнаружили новую схему обналичивания денег, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей отрасли.

Предполагается, что клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения и через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, рассчитавшись кредитной картой.

По словам гендиректора сети "Залог Успеха" Людмилы Грибок, смысл схемы в том, что организация берет за однодневное пользование займом гораздо меньше, чем банк берет за снятие денег с кредитки.

"Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3-0,4%", — отметил гендиректор гендиректор сети "Фианит-ломбард" Станислав Боронин.

В то же время за снятие наличных с кредитных карт банки берут разную комиссию от 1-го до 6 процентов. Таким образом клиент получает на руки наличные деньги за меньшую комиссию.

По словам Боронина, такие операции совершаются неоднократно и в больших объемах. По оценкам руководителя, сумма подобных действий в сети "Фианит-ломбард" достигает 15 миллионов рублей.

Ломбарду невыгодные короткие (1-2 дня) займы — при безналичной оплате их затраты составляют до 3%, подчеркнула Людмила Грибок.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что регулятор знает о такой схеме, но ее масштабы там назвали "сравнительно невеликими" — примерно 100 миллионов рублей в месяц.