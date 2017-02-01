Абэ: совместная деятельность на Курилах поможет заключению мирного договора

ТОКИО, 1 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Совместная экономическая деятельность на четырех островах южных Курил, относительно которой между главами России и Японии было достигнуто соглашение о начале соответствующих переговоров, станет "большим плюсом для заключения мирного договора", об этом, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"Совместная экономическая деятельность на четырех северных островах (как в Японии называют острова южных Курил Кунашир, Хабомаи, Итуруп и Шикотан – ред.). Впервые русские и японцы смогут вместе вести экономическую деятельность, с помощью этой деятельности лучше понять друг друга, а также повысить уровень доверия местного населения к японцам. Это будет большой плюс на пути заключения мирного договора. Я намерен вести переговоры для того, чтобы создать систему, при которой не нарушались бы интересы обеих стран", — сказал Абэ.

Премьер отметил, что заключение мирного договора – "сложная проблема, которая не имела решения 70 лет" — также отмечено как самое главное в двусторонних отношениях президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции в Токио. "В этом смысле я считаю, что был достигнут большой результат (на двусторонней встрече – ред.)", — сказал японский премьер.

"Для придания стимула (переговорам – ред.) я намерен в скором времени в этом году посетить с визитом Россию. Решить территориальную проблему, которая не была решена 70 лет, — не так просто. Но я хочу, чтобы мы нашли решение и завершили ее еще при нашем поколении", — подчеркнул Абэ.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года.

Как отмечает Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить в апреле Россию и провести новые переговоры с Путиным, и тем самым активизировать межправительственные переговоры двух стран.