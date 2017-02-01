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Экономика

Сахалинец намерен создать грибную экоферму на "дальневосточном гектаре"

03:4501.02.2017
(обновлено: 08:25 01.02.2017)
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Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia/ Julia Mashkova

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев — РИА Новости. Житель села Тымовское на Сахалине рассказал РИА Новости, как бесплатная земля, полученная в рамках закона о "дальневосточном гектаре", поможет ему расширить грибное производство и построить экоферму.

Грибы нарасхват

Озеро в районе горного массива Вачкажец на Камчатке
© РИА Новости. Александр Пирагис
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Три года испытаний с пробирками и колбами — и теперь бывший ихтиолог Александр Тырцев в одиночку выращивает по 300 килограммов грибов в месяц. Ниша эта на Сахалине не занята. Он единственный поставляет на рынок грибы, но пока только вешенки и только в три района – свой Тымовский, соседний Александровск-Сахалинский (оба расположены на севере Сахалина) и в Южно-Сахалинск. В областной центр Тырцев привозит свою продукцию на ярмарку выходного дня.

"Привожу по 90-100 килограммов, больше моя машина не вмещает, так мог бы еще поставлять. Но и это количество люди разбирают буквально за пару часов", — говорит Тырцев.

От рыб к грибам

В бизнес тымовчанин пришел из аквакультуры — раньше он выращивал рыбу на лососёвых заводах. Но рыбоводу-ихтиологу в профессии вдруг стало скучно, и он взялся за пробирки, предметом его исследований стали грибы.

Приморский край. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Лыскин
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Бизнес Александра Тырцева начинался в старом разбитом помещении бывшего магазина площадью в 70 "квадратов". Предприниматель, что называется, довёл его до ума. Сейчас стеснённый помещением бизнесмен-грибовод выращивает там максимум 300 килограммов вешенок в месяц.

"Этого очень мало, — сетует Тырцев, — объёмов не хватает даже на то, чтобы выйти на крупные торговые сети".

Сейчас всё хозяйство Александра – это несколько стеллажей с блоками компоста, в которые и закладывают споры грибов. Для обеззараживания помещения от лишних бактерий там постоянно работают ультрафиолетовые лампы, а для поддержания микроклимата – обогреватели.

Производство грибов ведётся круглый год, останавливается оно только на время сильных морозов в январе-феврале — в Тымовской долине они доходят до минус 40 градусов. Электрообогреватели не справляются с задачей сохранения микроклимата для грибов, это время Тырцев использует для заслуженного отдыха.

С момента закладки мицелия до созревшего гриба проходит три недели — это поздний штамм, который как раз выращивают на Сахалине. Ранние штаммы созревают от 14 до 18 дней.

Гектар в помощь

Дальний восток. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Жители российских городов занимают очередь за "дальневосточным гектаром"
Тырцеву повезло, что пилотной площадкой для получения "дальневосточного гектара" в Сахалинской области власти выбрали именно его Тымовский район. Здесь землю начали выдавать не с 1 октября, как в остальных районах, а с 1 июня 2016 года. Долго Александр не думал, и в первый же день подал заявку на выбранный в трёх километрах от райцентра участок в селе Восход.

"Там хорошая земля. Я выбрал участок наиболее благополучный с точки зрения экологии. Ведь я хочу поставить экоферму и выращивать именно экологически чистую продукцию, спрос на которую с каждым годом всё возрастает, все устали от китайских продуктов", — поделился Тырцев.

До наступления зимы мужчина успел очистить свою территорию: убрать мешающие будущему строительству деревья, проложить туда дорогу. В мае-июне он планирует отсыпать площадку, чтобы загнать на строительство тяжелую технику, завезти щебень и песок.

Предприниматель уже зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство и рассчитывает выиграть грант правительства Сахалинской области на полтора миллиона рублей.

"Если в марте выиграем грант, как крестьянско-фермерское хозяйство, и субсидия поможет, то дело быстрее пойдёт, года за три всё успеем. Не выиграем – думаю, в течение пяти лет отстроимся", — сказал Тырцев.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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В Приморье открыли центр поддержки получателей "дальневосточного гектара"
В общей сложности расходы на строительство экофермы могут составить около восьми миллионов рублей. Полутора миллионов, которые предприниматель может получить от государства, хватит, чтобы построить первую очередь проекта – административно-хозяйственные корпус, котельную и камеры для выращивания грибов.

На будущей экоферме планируется выращивать до 12 тонн грибов всех видов в месяц. При этом в приоритете останутся вешенки, их планируется производить до восьми тонн. С открытием фермы Александр создаст в селе пять рабочих мест, ему понадобятся водитель, технолог и другие специалисты.

Грибы со вкусом креветки

Александр рассказывает, что готов производить гораздо больше грибов, благо технологию производства за несколько лет он уже отточил.

"У нас очень влажный климат, в воздухе обитает много спор других грибов. Поэтому, чтобы вырастить качественный продукт на острове, нужны особо чистые условия, я в этом уже убедился на своём опыте, и знаю, как эти условия обеспечить", — говорит Тырцев.

Основное сырьё для производства грибов – мицелий. Конечно, можно купить готовый, так чаще всего и поступает Александр, но он также смог сам вывести споры грибов в пробирках.

Грибы шиитаке. Архивное фото
© Fotolia/ ais60
Грибной дальневосточный гектар. Приморец хочет выращивать шиитаке в лесу
Планируется, что на будущей экоферме грибы будут в ассортименте. Александр путём проб и ошибок уже пытался выращивать шампиньоны, опята и даже гриб гериция (ежовик гребенчатый), в народе — "грибная лапша", со вкусом креветки.

Партию мицелия в 12 килограммов для его производства Тырцев заказал из Ростова-на-Дону, его производит украинское предприятие. Первые грибы со вкусом креветки Тырцев вырастил к Новому году, получились симпатичные грибочки размером с шарик для пинг-понга.

На вкус, говорит Александр, грибы необычные, кисленькие. С первой волны сняли шесть килограммов, а грибы из второй волны помёрзли из-за сильных морозов.

"Грибную лапшу", по моему мнению, выращивать в промышленных масштабах нецелесообразно. Это будет невыгодно. Технология производства слишком затратная. Сам мицелий очень дорогой, если будет своя лаборатория, то, может, попытаемся развести", — пояснил Тырцев.

С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", с этого дня все россияне могут взять бесплатный участок земли в любом из регионов ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

Фермер Илья Семихатка. Архивное фото
© РИА Новости
Зачем фермеру с дипломом юриста "дальневосточный гектар"

По данным Агентства по развитию человеческого капитала, по итогам двух первых этапов реализации закона на "дальневосточный гектар" было подано свыше 36 тысяч заявок. Дальневосточники получили более 4,8 тысячи участков, почти столько же находятся на стадии оформления.

В 2016 году на Сахалине и Курилах в безвозмездное пользование выдали уже более 800 гектаров. В основном дальневосточников привлекают земли на юге Сахалина, в заявках чаще всего упоминаются территории Корсаковского, Анивского, Долинского, Холмского районов и Южно-Сахалинска.

Как получить гектар земли на Дальнем Востоке
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