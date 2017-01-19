Ивановские власти планируют построить комплекс ПЭТФ за 25 млрд руб

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Строительство первого в РФ комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения планируется начать летом 2017 года в городе Вичуге Ивановской области, заявил губернатор региона Павел Коньков.

По словам губернатора, комплекс по производству ПЭТФ позволит решить проблему импортозамещения синтетического волокна и нитей. Разработчики проекта уверены в высоком экспортном потенциале предприятия. Общая сумма инвестиций составляет порядка 25 миллиардов рублей. Планируется, что ежегодно комбинат будет производить чуть менее 200 тысяч тонн, при том, что потребление хлопка в России составляет чуть более 100 тысяч тонн в год.

"Мы сегодня работаем с Ивановским полиэфирным комплексом с точки зрения организации непосредственно строительства. Сегодня активно идут еще завершающие бумажные процедуры, но мы очень надеемся в летний период уже активно "вгрызться" в землю и начать строительство. Ориентировочный срок строительства – порядка трех лет", — сказал журналистам Коньков.

По его словам, запуск предприятия намечен на 2020 год. Коньков отметил, что одновременно решается вопрос создания вокруг этого комбината индустриального парка. Проблем с использованием сырья, который начнет выпускать комбинат, не будет — на территории Ивановской области уже открываются предприятия, которые используют полиэфир. По информации губернатора, контракты с генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования уже заключены.

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