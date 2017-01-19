Медведев рассказал, как долго сохранятся негативные тенденции в экономике

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Экономике России предстоит в ближайшие месяцы перейти от адаптации к внешним рискам к выходу на траекторию устойчивого роста, при этом санкции и низкие цены на энергоресурсы сохранятся в среднесрочной перспективе, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В ближайшие месяцы нам предстоит перейти от адаптации экономики к внешним рискам к выведению ее на траекторию устойчивого роста, постараться придать этому развитию хорошую динамику вопреки тому, что прежние негативные факторы — санкции и относительно невысокие цены на энергоресурсы — все еще сохраняются, и не надо обольщаться — скорее всего сохранятся в среднесрочной перспективе. Мы, во всяком случае, с вами будем исходить из консервативного прогноза", — сказал Медведев, открывая заседание правительства.