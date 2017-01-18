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Экономика

Предложил – штраф, получил – арест: россияне ввели градацию для взяточников

18:5818.01.2017
(обновлено: 18:59 18.01.2017)
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Пачка денег. Архивное фото
© Fotolia/ SemA
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в Басманном суде города Москвы. 10 января 2017
© РИА Новости. Илья Питалев
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Суд арестовал миллион долларов и 280 миллионов рублей на счетах Улюкаева

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Валерия Хамраева. Россияне считают, что граждане, предлагающие взятку, заслуживают более лояльного отношения, чем те, кто эти взятки получает, показал опрос ВЦИОМ. По данным социологов, население хорошо осведомлено о громких коррупционных скандалах, которые в последнее время происходили в стране. Большинство из них поддерживает арест чиновников, замешанных в таких скандалах. Так, например, более половины респондентов с одобрением относятся к арестам бывших губернаторов Вячеслава Гайзера (55%), Никиты Белых (60%) и Александра Хорошавина (62%). Задержание бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и экс-минэкономразвития Алексея Улюкаева также поддержало большинство граждан — 66% и 67% соответственно.

Такой интерес населения к теме взяточничества и осведомленность о коррупционных скандалах неудивителен, считает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Тема коррупции резонансная в большинстве стран мира,  и Россия не исключение – на ней  сделали себе имя огромное количество сетевых троллей, поэтому любое коррупционное преступление находится в фокусе россиян", — отмечает он.

Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Политолог о задержании Улюкаева: коррупция – угроза безопасности России
Дела, в которых замешаны высокопоставленные лица, и вовсе производят эффект разорвавшейся бомбы, продолжает Федоров. На это, в частности, влияет способ освещения таких событий. По словам главы ВЦИОМ, аресты можно было бы проводить и менее громко – как, например, в Китае, где информация о суде над тем или иным нарушителем появляется через полгода-года. "В России же из этого устраивают "маски-шоу", демонстрируя в эфире сотни тысяч рублей, долларов и евро, подготавливая репортажи о дворцах, часах и прочем, что лишний раз раскачивает общество", — отмечает Федоров.

Например, еще в ноябре прошлого года 54% опрошенных ВЦИОМ граждан отмечали, что случай с Алексеем Улюкаевым не имеет отношения к коррупции, а больше похож на показательную акцию, сведение счетов или конфликт конкурирующих кланов. Теперь же дело Улюкаева в представлении населения стало одним из самых громких коррупционных скандалов.

Предложить — не преступление

Совершенно другим образом относятся граждане к другой половине участников коррупционного конфликта – людям, которые дают взятки. Большинство россиян (38%) уверены, что они повинны в разы меньше, и не заслуживают серьезного наказания. Для таких людей достаточно и штрафа, считают респонденты. Это касается не только физических, но и юридических лиц – организации, уличенные в предложении взяток, тоже можно только оштрафовать, уверены большинство граждан.

"В обществе намечается определенная тенденция – в коррупции виноваты в первую очередь взяткополучатели, поэтому их можно сажать и арестовывать, а вот тех, кто дает взятки, достаточно наказать рублем" — отмечает председатель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

© Fotolia/ oldbunyip
Коррупция

Однако профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ, политолог Марк Урнов такую тенденцию в сознании людей отметил уже давно, и не видит в ней ничего удивительного. "Взяткодатель в массовом сознании кажется менее ответственным, чем взяткополучатель – в голове у большинства людей крутится мысль о том, что человека принуждают дать взятку, они мысленного его оправдывают", — отмечает он.

По его данным, еще недавние исследования подтверждали, что почти половина населения страны не представляют, как можно прожить в современных условиях без того, чтобы в некоторых случаях предлагать взятки. "Это культурный феномен, даже президент в своих выступлениях не раз говорил о том, что это системная проблема, с которой надо бороться", — отмечает Урнов.

Судят по себе

Основные респонденты опроса ВЦИОМ – это обычные люди, которые себя ассоциируют с теми, кто дает взятки или с теми, кто в той или иной ситуации может это сделать, считает замгендиректора Центра "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов. В вопросе выбора наиболее подходящей меры ответственности, граждане в первую очередь проектируют ситуацию на себя.

Коррупция. Архивное фото
© Fotolia/ antiksu
Аналитики: СМИ влияют на положительное восприятие борьбы с коррупцией
"Разумеется, в таком случае каждый думает о минимальном наказании, поэтому и отношение к людям, которые дают взятки, более лояльное — только 3% людей сообщили, что надо в отношении таких людей вводить смертную казнь", — отмечает Шуманов.

В то же время, уверен Шуманов, если бы речь шла об аресте какого-нибудь крупного высокопоставленного чиновника, получившего взятку, то респонденты были бы настроены более агрессивно. Не исключено, что большинство граждан высказались бы в пользу введения смертной казни по таким преступлениям, предполагает Шуманов.

Между тем, по его словам, статистика уголовных дел показывает: большинство (две трети) осужденных по делам, связанным со взятками, — это как раз те граждане, которые предлагают взятки,  а вот взяткополучателей среди них меньше.

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