Эксперт: приход Трампа сделает стратегию Шелкового пути ключевой для Китая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Приход к власти в США Дональда Трампа приведет к сокращению китайско-американских связей и сделает стратегию Шелкового пути ключевой для Китая, сообщил главный редактор портала "Южный Китай", эксперт по Китаю, проживший в этой стране около 10 лет, Николай Вавилов.

"В период правления изоляционистских сил в США, начавшийся с приходом к власти нового президента Дональда Трампа, эта динамика сокращения китайско-американских связей и разворот Китая к Евразии многократно усилится, что сделает стратегию Шелкового пути ключевой для социально- экономической стабильности КНР и развития ее экономики. Шелковый путь является альтернативой китайско-американскому сотрудничеству", — пояснил Вавилов во время выступления на круглом столе "Мегарегион Большой Евразии: модели сотрудничества и конфронтации" в Ростове-на-Дону.

Он добавил, что, несмотря на то что Россия не была отображена в проекте Шелкового пути, в ближайшее время со стороны Китая может появиться инициатива, которую РФ должна быть "готова принять, оформить технически". По его словам, до сих пор туманными остаются перспективы Китая по созданию "альтернативных" транспортных проектов на Кавказе, железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (Турция) из-за фактора Нагорно-карабахского конфликта и других китайских проектов, в частности в Центральной Азии.

"Эти предпосылки создают новые перспективы для создания промышленно-логистических площадок с участием китайского капитала в российском секторе Каспийско-Черноморского региона, как наиболее политически стабильной транзитной площадке Евразии. Рост давления на Китай со стороны США, усиление напряженности по ходу следования "Морского шелкового пути" приведет к переформатированию стратегии российско-китайской интеграции и новым возможностям для России в целом и для "северо-кавказского коридора" в частности", — подчеркнул Вавилов.

Эксперт уточнил, что в ситуации поэтапного разрыва экономических связей осложнение отношений с США может привести к росту напряженности в регионе традиционных морских путей через Тайваньский пролив, Южно-Китайское море, акваторию Индийского океана, ключевым фактором стабильности внешней торговли Китая при таком развитии событий станет создание сухопутных транспортных коридоров.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.