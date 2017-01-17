США
19.0119 января18:02МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт: приход Трампа сделает стратегию Шелкового пути ключевой для Китая

03:0117.01.2017
(обновлено: 15:13 19.01.2017)
117182
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Charlie Neibergall

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Приход к власти в США Дональда Трампа приведет к сокращению китайско-американских связей и сделает стратегию Шелкового пути ключевой для Китая, сообщил главный редактор портала "Южный Китай", эксперт по Китаю, проживший в этой стране около 10 лет, Николай Вавилов.

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo/ Ng Han Guan, File
Китай пригласил страны Африки участвовать в создании нового Шелкового пути
"В период правления изоляционистских сил в США, начавшийся с приходом к власти нового президента Дональда Трампа, эта динамика сокращения китайско-американских связей и разворот Китая к Евразии многократно усилится, что сделает стратегию Шелкового пути ключевой для социально- экономической стабильности КНР и развития ее экономики. Шелковый путь является альтернативой китайско-американскому сотрудничеству", — пояснил Вавилов во время выступления на круглом столе "Мегарегион Большой Евразии: модели сотрудничества и конфронтации" в Ростове-на-Дону.

Он добавил, что, несмотря на то что Россия не была отображена в проекте Шелкового пути, в ближайшее время со стороны Китая может появиться инициатива, которую РФ должна быть "готова принять, оформить технически". По его словам, до сих пор туманными остаются перспективы Китая по созданию "альтернативных" транспортных проектов на Кавказе, железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (Турция) из-за фактора Нагорно-карабахского конфликта и других китайских проектов, в частности в Центральной Азии.

Посол КНР в РФ Ли Хуэй. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Китайский посол назвал успешным диалог с Москвой по ЕАЭС и "Шелковому пути"
"Эти предпосылки создают новые перспективы для создания промышленно-логистических площадок с участием китайского капитала в российском секторе Каспийско-Черноморского региона, как наиболее политически стабильной транзитной площадке Евразии. Рост давления на Китай со стороны США, усиление напряженности по ходу следования "Морского шелкового пути" приведет к переформатированию стратегии российско-китайской интеграции и новым возможностям для России в целом и для "северо-кавказского коридора" в частности", — подчеркнул Вавилов.

Город Сиань в провинции Шэньси. Архивное фото
© Фото: Вероника Буклей
Где начинается Шелковый путь?
Эксперт уточнил, что в ситуации поэтапного разрыва экономических связей осложнение отношений с США может привести к росту напряженности в регионе традиционных морских путей через Тайваньский пролив, Южно-Китайское море, акваторию Индийского океана, ключевым фактором стабильности внешней торговли Китая при таком развитии событий станет создание сухопутных транспортных коридоров.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Комментировать
+
Экономика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.