Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплатам их подчиненных

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, который привязал заработную плату глав Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к среднемесячным зарплатам сотрудников фондов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с 1 января.
Ранее правительство России установило предельный уровень соотношения заработных плат руководства и работников ПФР, ФСС и ФОМС в кратности 1 к 10.
Пресс-служба партии "Яблоко" ранее сообщала, что партия направила в российское правительство обращение с предложением привязать максимальный размер оплаты труда руководителей местных отделений Пенсионного фонда России к размеру минимальной пенсии в регионе в пропорции не более 1 к 10.