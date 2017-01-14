Шохин призвал сокращать долю государства в экономике

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Власти РФ должны сокращать долю государства в экономике, чтобы снизить возможности для лоббирования интересов госкомпаний, считает глава РСПП Александр Шохин.

"Надо снижать долю государства в бизнесе, потому что госкомпании имеют больше возможностей для установления этих индивидуальных льгот. По сути дела корпоративных. Поэтому эта работа, о которой говорит Антон Германович (Силуанов), предполагает снижение лоббистского потенциала государственных компаний", — сказал Шохин, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума

Речь идет, в частности, о нефтяном секторе. Ранее на форуме министр финансов Антон Силуанов заявил, что России нужно срочно менять налоговый режим в этой отрасли, вводить налог на добавленный доход (НДД) с 2018 года. Он отметил, что это позволит прекратить предоставление ведомствами многочисленных индивидуальных льгот, определив уровень налоговой нагрузки на законодательном уровне.

Шохин обратил внимание на то, какие компании в основном получают налоговые льготы в России. "У нас есть законодательное ограничение работы на шельфе, в Восточной Сибири и так далее. И одновременно предоставляются льготы работающим на шельфе, в Восточной Сибири и так далее", — сказал он. Таким образом, льготами могут пользоваться только госкомпании.

Кроме того, по словам главы РСПП, у таких компаний есть большие возможности для лоббизма. "Нужно разрешать частным национальным компаниям работать на шельфе и в Арктике, тогда мы получим и более конкурентную среду, и более универсальный механизм налогообложения. И это касается не только нефтянки", — сказал он.