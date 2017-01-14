Силуанов призвал срочно менять налоговые режимы в нефтяном секторе

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. России нужно срочно менять налоговый режим в нефтяном секторе, вводить налог на добавленный доход (НДД) с 2018 года, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мне кажется, что вопрос об изменении налоговых режимов в нефтянке — это вопрос уже даже, может быть, вчерашнего дня. Нам нужно срочно принимать это решение с тем, чтобы если не в 2017-м, то с 2018 года вводить уже новый порядок налогообложения, сначала может быть в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять его на более широкий перечень (проектов — ред.)", — сказал Силуанов, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума

"На наш взгляд, назрело уже решение о том, чтобы переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения, мы говорим о переходе с НДПИ на НДД. Назрел уже переход на то, чтобы отменять эти индивидуальные льготы и прекратить их (предоставление — ред.) отраслевыми ведомствами, а не по сути дела законодателем, который принимает решение о налогах", — добавил он.

Автором идеи НДД был Минфин. Ведомство предложило этот механизм в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). При этом Минэнерго предлагало сначала протестировать новый налог в течение трех-пяти лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего решить, стоит ли распространять его на всю отрасль. Минфин же настаивал, что налоговые новации надо вводить во всей отрасли сразу.

Правительство РФ в середине декабря сообщило по итогам заседания правкомиссии по ТЭК, которое провел вице-премьер Аркадий Дворкович, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.