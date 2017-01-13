Россия не хочет обострять ситуацию по авиасообщению с Таджикистаном

МОСКВА, 13 янв – РИА Новсоти/Прайм. Россия не будет обострять конфликт с Таджикистаном по авиасообщению, но требует выполнения ранее достигнутых договоренностей, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Мы не настроены на обострение ситуации. С нашей стороны каких-то шагов не будет. Единственное, на чем мы настаиваем, — на выполнении обязательств, записанных на бумаге", — сказал министр журналистам.

"Мы всегда открыты к диалогу. Наши таджикские коллеги хотят провести с нами очередной раунд переговоров (последний прошёл в конце декабря месяца), мы готовы хоть завтра начать диалог. В конце января будет проходить межправительственная комиссия, можно приурочить эти переговоры к ней", — отметил он.

Однако, как подчеркнул Соколов, для начала Таджикистан должен выполнить договорённости, достигнутые в ходе предыдущих переговоров. "Все, что прописано на бумаге, надо выполнить, наши таджикские коллеги пока опять не выполнили", — сказал он.

В начале января Минтранс РФ сообщил, что Россия готова провести переговоры с Таджикистаном по вопросам авиасообщения в начале этого года, дата и место будут согласованы дополнительно. При этом Минтранс подчеркнул, что до начала новых переговоров должны быть выполнены достигнутые в начале ноября и зафиксированные в протоколе договоренности, в частности, о предоставлении разрешения на выполнение регулярных полетов авиакомпании "Ямал" в соответствии с поданными заявками из "Жуковского" в Душанбе и Худжанд.

По итогам переговоров в конец декабря Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.