Россия не хочет обострять ситуацию по авиасообщению с Таджикистаном

МОСКВА, 13 янв – РИА Новсоти/Прайм. Россия не будет обострять конфликт с Таджикистаном по авиасообщению, но требует выполнения ранее достигнутых договоренностей, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.
"Мы не настроены на обострение ситуации. С нашей стороны каких-то шагов не будет. Единственное, на чем мы настаиваем, — на выполнении обязательств, записанных на бумаге", — сказал министр журналистам.
Однако, как подчеркнул Соколов, для начала Таджикистан должен выполнить договорённости, достигнутые в ходе предыдущих переговоров. "Все, что прописано на бумаге, надо выполнить, наши таджикские коллеги пока опять не выполнили", — сказал он.
По итогам переговоров в конец декабря Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.