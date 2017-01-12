В МЭР анонсировали введение налогов для зарубежных онлайн-магазинов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Зарубежные интернет-магазины вскоре начнут регистрироваться в России в качестве налоговых агентов, что позволит им уплачивать НДС и таможенную пошлину в РФ, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

Президент РФ в ноябре поручил правительству до 31 декабря 2016 года рассмотреть вопрос о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин с зарубежных интернет-магазинов. Фомичев в сентябре говорил РИА Новости о том, что обсуждается возможность регистрации зарубежных интернет-магазинов как налоговых агентов в России.

"Эта дискуссия, по-моему, уже успешно подошла к концу. Предложено компаниям несколько режимов, в том числе, и этот режим для крупных зарубежных интернет-магазинов. Уже многие зарубежные интернет-ритейлеры в России сейчас будут регистрироваться в качестве налоговых агентов", — сказал Фомичев в четверг в кулуарах Гайдаровского форума.

В июле 2016 года Федеральная налоговая служба сообщила об обсуждении с ведомствами возможности введения в России НДС для иностранных компаний, продающих россиянам товары через интернет. Цель — выровнять условия деятельности для иностранных и российских интернет-ритейлеров. Минфин предлагает ввести налог с 2018-2019 года. Вместе с тем, ряд экспертов критиковали данную идею, высказывая опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в РФ, а российские потеряют стимул для совершенствования.