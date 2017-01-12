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Экономика

В МЭР анонсировали введение налогов для зарубежных онлайн-магазинов

21:3112.01.2017
5107430
© Fotolia/ Minerva Studio

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Зарубежные интернет-магазины вскоре начнут регистрироваться в России в качестве налоговых агентов, что позволит им уплачивать НДС и таможенную пошлину в РФ, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ denisismagilov
Итоги года: государство всерьез заинтересовалось интернет-отраслью

Президент РФ в ноябре поручил правительству до 31 декабря 2016 года рассмотреть вопрос о взимании налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин с зарубежных интернет-магазинов. Фомичев в сентябре говорил РИА Новости о том, что обсуждается возможность регистрации зарубежных интернет-магазинов как налоговых агентов в России.

"Эта дискуссия, по-моему, уже успешно подошла к концу. Предложено компаниям несколько режимов, в том числе, и этот режим для крупных зарубежных интернет-магазинов. Уже многие зарубежные интернет-ритейлеры в России сейчас будут регистрироваться в качестве налоговых агентов", — сказал Фомичев в четверг в кулуарах Гайдаровского форума.

В июле 2016 года Федеральная налоговая служба сообщила об обсуждении с ведомствами возможности введения в России НДС для иностранных компаний, продающих россиянам товары через интернет. Цель — выровнять условия деятельности для иностранных и российских интернет-ритейлеров. Минфин предлагает ввести налог с 2018-2019 года. Вместе с тем, ряд экспертов критиковали данную идею, высказывая опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в РФ, а российские потеряют стимул для совершенствования.

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Экономика
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • saneck80
    Да, а зарубежный интернет продавец включит в цену товара все эти таможни и налоги, теперь на алиэкспресс будет отдельная графа для Россиян, для всех телефон стоит 100$ , А для Россиян 200$, сколько ещё можно обдирать?
    22:23
    12.01.2017
  • ussr
    Проще всего "мзду" брать, чем думать головой и развивать своё производство, чтобы пользовалось спросом таким же.
    21:43
    12.01.2017
  • ussr
    Проще всего "мзду" брать, чем думать головой и развивать своё производство, чтобы пользовалось спросом таким же.
    21:43
    12.01.2017
  • Станислав Глебов
    Бред собачий! Налоговой базой по НДС является оборот по реализации на территории РФ! А для этого нужно не чтобы продавец и покупатель были на территории РФ, а сам товар! А фактически продавец является экспортером и физически продает товар за пределами РФ! Нет нигде и не может быть законов чтобы экспортер платил налог за покупателя! Это просто бред! Точно так же он не может платить ввозные таможенные пошлины, так как он не является импортером и ничего не перемещает через таможенную границу РФ!
    Они свихнулись что ли в исполнительском безумии?!
    22:04
    12.01.2017
  • saneck80
    Да, а зарубежный интернет продавец включит в цену товара все эти таможни и налоги, теперь на алиэкспресс будет отдельная графа для Россиян, для всех телефон стоит 100$ , А для Россиян 200$, сколько ещё можно обдирать?
    22:23
    12.01.2017
  • Андрей
    Ну то есть свои барбосы, которые привозят крупные партии из Китая и здесь под видом местных интернет-ритейлеров уже в десять раз дороже нам это впариваю, решили пролоббировать поднятие налогов.
    01:05
    13.01.2017
  • glasseye
    И сюда руки свои загребущие уже всунули
    01:12
    13.01.2017
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