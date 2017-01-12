"Трансаэро" обжаловала решение о передаче международных рейсов "Аэрофлоту"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу авиакомпании "Трансаэро", в которой идет процедура банкротства, на решение о законности действий Росавиации и Минтранса по передаче международных рейсов "Трансаэро" авиаперевозчикам группы "Аэрофлот", сообщили в четверг РИА Новости в суде.

Жалоба поступила в суд первой инстанции 10 января, она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

"Трансаэро" требовала признать недействительными приказ Росавиации об отзыве у нее с 26 октября 2015 года допусков к выполнению международных перевозок пассажиров и грузов по 141 маршруту, а также решение Межведомственной комиссии (МВК) о передаче 56 из этих маршрутов "Аэрофлоту" и его дочерней авиакомпании "Россия".

Как пояснили в суде ответчики, решение об отзыве у "Трансаэро" международных рейсов было принято в связи с отзывом у перевозчика сертификата эксплуатанта, без которого осуществление полетов невозможно. По словам заявителя, приказ Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта с 26 октября 2015 года был вынесен 20 октября, в день утверждения акта внеплановой проверки "Трансаэро", в связи с чем компании не было предоставлено время для устранения выявленных нарушений и для обжалования акта проверки.

Суд первой инстанции согласился с доводами ответчиков о том, что законность приказа об отзыве сертификата эксплуатанта была подтверждена судами. Суд также указал в решении, что решение МВК о временной передаче "Аэрофлоту" допусков к международным рейсам было принято с целью обеспечения непрерывного воздушного сообщения, недопущения массовых сбоев перевозок и нарушения прав пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы "Трансаэро".

Второй по пассажиропотоку российский авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. После отзыва сертификата эксплуатанта с 26 октября 2015 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве компании и ввел в ней процедуру наблюдения.