Быстро. Удобно. Дорого. Сотовые операторы одолжат до получки

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Валерия Хамраева. Крупные операторы сотовой связи стали предлагать своим абонентам оформить микрокредиты. Такой услугой теперь смогут воспользоваться клиенты "Билайн" и МТС. Ранее оформить микрозайм – небольшой кредит, который предоставляется на короткий промежуток времени – можно было только в микрофинансовых организациях (МФО).

Такие займы достаточно популярны: деньги можно получить за несколько минут, а для оформления требуется минимум документов. Но за оперативность и простоту оформления приходится платить большим процентом. Чаще всего МФО предоставляют займы от 5 до 50 тысяч рублей, поэтому к ним в основном обращаются те, кому деньги нужны срочно, а занять у знакомых возможности нет.

© РИА Новости. Геннадий Шишкин Уличная реклама во Владивостоке

В интересах заемщика вернуть средства как можно скорее, тогда переплата окажется небольшой. В противном случае процент по займу будет расти, а итоговая сумма выплаты – увеличиваться в разы. Впрочем, с января этого года действует закон, который запрещает начислять проценты выше трехкратного размера суммы долга: он был введен для защиты потребителей от непомерного увеличения выплат по микрокредитам.

Кроме того, из-за недобросовестности некоторых участников рынка Центробанк ввел дополнительное регулирование. До сентября прошлого года все МФО должны были стать членами одной из официальных саморегулируемых организаций. 620 микрофинансовых организаций, которые не выполнили этого требования, были исключены из реестра ЦБ.

Новые игроки

Теперь на рынке микрокредитования появляются сотовые операторы "Билайн" и МТС. Как отметили в пресс-службе "Билайн", сотовый оператор не выдает микрозаймы самостоятельно, а предлагает воспользоваться услугой своих партнеров – ООО "МКК Ваш Успех" (бренд "Просто Кредит 24"). Но условия, которые эта МФО предлагает для клиентов "Билайн", отличаются от тех, которые она предлагает другие клиентам.

Так, например, абоненты "Билайна" могут получить займ в совсем небольшом размере — от 3 до 15 тысяч рублей на срок от 7 до 30 дней, в то время как другим своим клиентам "Просто Кредит 24" предлагает суммы до 60 тысяч рублей и сроки до 24 недель. Процентная ставка, по которой абоненты "Билайн" смогут оформить микрозайм, составит 2% в день.

Вице-президент Mikro Kapital s.a.r.l Юлиан Лазовский называет такую ставку "безумной" — переплата по займу в 15 тысяч рублей на месяц по ней достигнет 60%. Однако он уверен, что она не отпугнет заемщиков: "Деньги же можно отдать буквально через пару дней, и переплата будет выглядеть ничтожной".

Проба пера с нечеткими условиями

"Билайн" не выдает микрокредитов сам, но определился с условиями для получения займа. МТС, наоборот, занимается выдачей небольших займов, но сообщить четкие условия затрудняется: для определения возможности получения кредита нужно отправить SMS-сообщение на специальный короткий номер.

В конце прошлого года МТС запустил пилотный проект, благодаря которому клиенты могут получать займы для пополнения лицевого счета телефона. Пока этот проект работает в пилотном режиме, однако уже весной микрокредиты будут одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом МТС.

С помощью такого шага сотовый оператор планирует "перехватить инициативу у МФО и стать одним из крупнейших микрокредитных операторов в России", — уверен первый вице-резидент "Опоры России" Павел Сигал. И, по его словам, это вполне осуществимо. Главным образом потому, что у операторов уже есть все необходимые для этого условия: системы пополнения и перевода денежных средств в большинстве терминалов, колоссальное число отделений, а также высокий кредит доверия по сравнению с небольшими МФО.

Очевидно, что "крупные компании будут действовать в рамках закона, в то время как небольшие МФО часто выходили за допустимые рамки, что привело к столь пристальному вниманию к этим услугам со стороны регуляторов", — подчеркивает Сигал.

Непонятный растущий бизнес

"Микрокредитование сегодня, благодаря изменениям законодательства и регулятивным нормам, стало стабильным и нормальным бизнесом," — отмечает зампредправления "Локо Банка" Андрей Люшин. А простота и легкость получения небольших кредитов с помощью мобильных операторов может серьезно расширить этот рынок, интерес к которому активно растет, считает Лазовский.

Впрочем, клиенты на этом относительно новом рынке встречаются разные: кому-то нужна небольшая сумма на пару дней, кто-то хочет купить бытовую технику. И далеко не все заемщики понимают условия микрокредитования. Потом проблемы возникают и у них самих, и у МФО.

"Хотя сейчас МФО предоставляют полную информацию о кредитах, многие все равно не понимают, сколько переплачивают: те же 2% в день выглядят не такой уж большой суммой", — подчеркивает Андрей Люшин. Учитывая низкое качество заемщиков и высокие риски для кредиторов, Люшин не исключает, что процент невозвратов по таким займам будет очень высоким.