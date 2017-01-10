Беспечность ОПЕК: к чему приведут невыполненные обещания о снижении добычи

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Валерия Хамраева. Цена нефти марки Brent к середине 2017 года достигнет уровня в 59 долларов за баррель, благодаря соглашению стран ОПЕК и других экспортеров нефти о сокращении добычи сырья. Такой прогноз высказали аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs в своем обзоре. Впрочем, на таком уровне цена удержится не более полугода, уверены они.

Сокращение нефтедобычи, о котором страны ОПЕК договорились в конце прошлого года, приведет к дефициту сырья уже в первом квартале 2017 года, считают банкиры. "Goldman Sachs известен своими громкими прогнозами, которые зачастую двигают рынок в ту или иную сторону, но дефицит действительно может возникнуть", — поддерживает аналитиков управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов. По его словам, страны ОПЕК сегодня согласованно снижают объемы добычи, что впервые за два года зафиксировало цену на нефть на уровне $55 за баррель. Однако дальнейший ход событий "будет зависеть от того, смогут ли эти страны поддерживать дисциплину в своих рядах, а также будут ли другие крупные экспортеры сырья, не входящие в ОПЕК, следовать этому же сокращению", — отмечает Багаманов.

В этом банкиры Goldman Sachs как раз сомневаются. С их точки зрения, у стран-экспортеров нефти не получится сократить добычу в согласованном объеме — на 1,8 млн баррелей в сутки. Повлияет на это и дефицит сырья, и возможности безнаказанно не выполнять условия соглашения.

Смена игроков

Между тем, о снижении добычи на днях уже сообщили такие страны, как Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Россия. По словам ведущего аналитика AMarkets Артема Деева, это лишь доказывает, что сделка будет реализована в полном объеме.

Однако параллельно не участвующие в соглашении Нигерия и Ливия активно наращивают добычу сырья и к концу первого квартала 2017 года планируют повысить планку выработки почти на 0,5 млн баррелей в сутки. "Такой уровень сверхпроизводства рискует полностью компенсировать снижение добычи со стороны Саудовской Аравии, лишая рынок надежд на восстановление баланса между спросом и предложением", — подчеркивает Деев. Другими словами, даже если ОПЕК будет соблюдать условия сделки, этого явно будет недостаточно.

Понимание того, что на рынке появляются новые активные игроки, повлияет на решение ОПЕК о сокращении, уверен управляющий активами General invest Денис Горев. "Все понимают, что если одни сократят добычу – другие ее увеличат, а ОПЕК уже не контролирует рынок в той мере, как это было раньше", — отмечает он.

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Таким образом, уйти от проблемы перепроизводства в 2017 году не удастся, соглашаются эксперты. А это значит, что цены на нефть "снова просядут", что, по словам Деева, спровоцирует очередной виток девальвации рубля, подстегнет рост инфляции и заставит Центробанк ужесточать монетарную политику.

Поддерживает такие нерадостные прогнозы и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев: "Российская экономика по структуре остается зависимой от поставок нефти". Повлияют на ее ослабление и другие факторы – Федеральная Резервная Система США будет поднимать ставки, в результате чего доллар будет дорожать, а нефть, номинированная в долларах, дешеветь.

Грамотная работа для удержания США

Николаев не видит ничего удивительного в том, что ОПЕК может не исполнить условия соглашения в полном объеме. Обязательства, которые брала на себя организация, далеко не всегда исполнялись, а наказание за неисполнение подобных соглашений не предусмотрено. Между тем, главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве Леонид Григорьев напоминает, что прошлогоднее решение стран-экспортеров само по себе нетривиально – до этого ОПЕК договаривалась о сокращении добычи только в 2008 году и сразу на 2,2 млн баррелей в сутки. По его словам, даже если экспортеры сократят добычу не на 1,8, как планировалось, а на 1,5 млн баррелей в сутки – это уже будет большой шаг вперед.

© AP Photo/ Brennan Linsley Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Страны-экспортеры нефти сегодня проводят очень тонкую политику, которую видят далеко не все, отмечает Григорьев. "При ценах на нефть, которые держались последние два года, значительно сократилась добыча сланцевой нефти в США: скважины сланцевой нефти недолго живут и добыча на них постепенно начинает падать, если не бурить новые", — продолжает эксперт. Сильное повышение цен на нефть сегодня будет способствовать тому, что большую долю рынка опять займет нефть США. Таким образом, страны ОПЕК и Россия с помощью сокращения объемов добычи постарались "найти возможность не загнать цену вверх настолько, чтобы американская бурильная машина снова заработала", — подчеркивает Леонид Григорьев.

То есть, объективный интерес нефтедобывающих экспортеров сегодня — это цены такого уровня, при котором страны-экспортеры могут жить, а рост добычи сланцевой нефти в США – оставаться на одном уровне. "На практике страны демонстрируют очень грамотную и абсолютно неистерическую работу, и я думаю, что они крайне заинтересованы в том, чтобы выйти на цену порядка $60 за баррель на довольно долгий срок", — отмечает Григорьев. Он не разделяет позицию аналитиков банка Goldman Sachs о том, что такая цена продержится недолго, ведь с января прошлого года она демонстрирует пусть медленный, но уверенный рост.