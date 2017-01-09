Таджикистан предложил России продолжить переговоры по авиасообщению

ДУШАНБЕ, 9 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Авиационные власти Таджикистана готовы продолжить переговоры с российской стороной по ситуации с авиасообщением между двумя странами, пригласили для этого представителей РФ в Душанбе, заявил РИА Новости министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

Минтранс России 22 декабря сообщил, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в ряд российских регионов. Таджикистан заявил, что готов судиться с авиакомпанией "Ямал" и не исключает иска к РФ от "Сомон Эйр".

"Мы готовы продолжить переговоры по решению проблем авиасообщения между нашими странами, для чего готовы принять представителей российских авиавластей в Душанбе, о чем направили письма в министерство транспорта РФ", — сказал РИА Новости Ганджалзода в понедельник.

По его словам, ответ пока не получен, что, возможно, связано с тем, что в России только начался первый рабочий день после новогодних каникул.

"Наша позиция по поводу полетов авиакомпании "Ямал" из аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд остается неизменной, мы будет отстаивать свои интересы", — отметил министр. В ходе переговоров, возможно, будет найдет компромисс, заключил Ганджалзода.

Таджикская сторона отказ в выдаче разрешений "Ямалу" обосновывает отсутствием паритета. Министр транспорта Таджикистана ранее заявлял РИА Новости, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе и Душанбе устраивает количество рейсов, выполняемых из аэропорта "Жуковский". По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из "Жуковского".

Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября приняла назначения российских компаний на линиях Жуковский-Душанбе и Жуковский-Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации линий в ноябре.

Авиакомпания "Ямал" планировала с 20 декабря начать полеты в Душанбе и Худжанд из Жуковского и продала билеты на ближайшие рейсы. Душанбе позволил "Ямалу" осуществить один чартерный рейс в Душанбе, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток. Полеты авиакомпаний "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и "Таджик Эйр" осуществляются без каких-либо проблем и пассажиры могут воспользоваться их услугами.