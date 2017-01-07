"Газпром" снова побил суточный рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. "Газпром" ​6 января, второй раз с начала года, зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье — 615,5 миллиона кубометров, сообщило управление информации компании.

Это на 0,9 миллиона кубометров больше предыдущего рекордного объема, достигнутого 5 января.

"Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке", — сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.