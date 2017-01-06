"Газпром" установил новый рекорд по поставкам газа за рубеж

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье — потребителям было поставлено 614,6 миллиона кубометров газа, сообщило управление информации "Газпрома".

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года и составил 614,5 миллиона кубометров в сутки.

"В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом — не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России", — сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.