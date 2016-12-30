Транзит российского газа через Украину в декабре снизился на 19%

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в немецкий газопровод Opal, заявил "Нафтогаз".
"Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", — говорится в сообщении.
Согласно приведенным данным, поставки через "Северный поток" в Opal выросли на 41%, в то время как объем транспортировки газа в Словакию через территорию Украины уменьшился на 19%. Суммарно поставки по этим двум маршрутам сократились на 2%.
В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба была загружена только частично. В конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа российской компании к Opal.