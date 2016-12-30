Транзит российского газа через Украину в декабре снизился на 19%

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в немецкий газопровод Opal, заявил "Нафтогаз".

Украинская компания отмечает со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), что "Газпром" существенно увеличил объемы транспортировки газа по "Северному потоку".

"Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", — говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, поставки через "Северный поток" в Opal выросли на 41%, в то время как объем транспортировки газа в Словакию через территорию Украины уменьшился на 19%. Суммарно поставки по этим двум маршрутам сократились на 2%.

В "Нафтогазе" заявили, что это "ставит под сомнение" утверждения о том, что расширение доступа "Газпрома" к Opal не приведет к уменьшению объемов транзита российского газа через Украину.

В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба была загружена только частично. В конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа российской компании к Opal.

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