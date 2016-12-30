СМИ сообщили о планах Apple весной открыть производство в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек – РИА Новости. Американская компания Apple может с апреля 2017 года наладить производство собственной продукции в индийском городе Бангалор, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в отрасли.

Тайваньская компания Wistron, занимающаяся сборкой продукции Apple, запускает производство в промышленном хабе на востоке Бангалора, отмечает газета. По данным высокопоставленных источников издания в компании, производственные операции начнутся уже в апреле, а к концу 2017 года будет налажено полноценное производство. "Бангалор рассматривается серьезно", — заявил источник.

Как отмечает газета, в 2015 году также тайваньская компания Foxconn подписала меморандум о взаимопонимании с правительством штата Махараштра, согласно которому компания объявляла о намерении инвестировать в производство в штате 5 миллиардов долларов в течение пяти лет. Изначально предполагалось, что компания наладит производство продукции Apple, однако сейчас она сотрудничает с китайскими Xiaomi и OnePlus.

Интерес Apple к индийскому рынке объясняется позитивной динамикой продаж в этой стране на фоне падения на рынках других стран. Так, по данным Counterpoint Technology Market Research, которые приводит Times of India, Apple продала 2,5 миллиона смартфонов iPhone в октябре 2015 – сентябре 2016 года. Это рост на более чем 50% в годовом измерении. Однако доля продукции Apple на индийском рынке ничтожно мала. Августовское исследование компании Strategy Analytics показало, что доля операционной системы Apple iOS на второй квартал текущего года составляла 2,4%. При этом ожидается, что индийский рынок смартфонов обгонит американский в следующем году и станет вторым в мире после китайского.

В мае Индию посетил глава Apple Тим Кук. Во время его визита было объявлено о планах открыть в Бангалоре в начале 2017 года центр поддержки проектирования и разработки. Сам Кук во время визита заявил, что компания рассматривает возможность в будущем наладить сборку своей продукции в Индии, но пока таких планов нет. Тем не менее накануне издание Wall Street Journal сообщило, что индийские правительственные чиновники могут в начале следующей недели определить стимулирующие меры, о которых попросила компания Apple для развития своего производства в стране.