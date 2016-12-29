Эксперты: победа Трампа принесла глобальным рынкам лишь неопределенность

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США принесла рынкам лишь неопределенность — ни международные, ни американские эксперты пока не решаются предсказать, какой эффект принесет миру разворот крупнейшей мировой экономики в сторону политики протекционизма в отношении производства в США, в частности, растущего нефтяного и газового лобби.

В канун американских выборов, согласно консенсус прогнозу Societe Generale, вероятность победы демократа Хиллари Клинтон оценивалась в примерно 83%. Тем не менее, эксперты не исключали эффекта Brexit (когда вопреки ожиданиям аналитиков Великобритания вышла из Евросоюза). Такая же ошибка закралась и в прогнозы и в отношении Трампа.

Трамп опередил Клинтон с разгромным счетом 306 голосов выборщиков против 232. Голосование представителей штатов лишь закрепило победу республиканца — Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон. Два выборщика отказались голосовать за Трампа, пять — за Клинтон.

Эффект неожиданности

После известия о победе республиканского кандидата биржевые индексы сразу на нескольких мировых торговых площадках рухнули: фьючерсы на индекс Dow Jones упали сильнее, чем 11 сентября 2001 года, — на 4,4 % или более чем на 800 пунктов до 17 483,5 пункта. S&P снизился на 4,6 % — до 2 038,25 пункта. Индекс британской биржи FTSE 100 упал на 4,7%, азиатский MSCI Asia Pacific на 2,9%, что было самым большим падением после Brexit.

Американская нацвалюта тоже стала демонстрировать падение. Доллар обвалился против иены на 3,8%. Доллар подешевел на 2,3% к евро и швейцарскому франку.

Но уже через две недели индексы стали не только отыгрывать свое падение, но и бить рекорды роста. Индекс Dow Jones впервые за всю историю существования дорос до 19 005 пунктов. Индекс S&P 500 — до 2203,1 пункта. Доллар тоже вернулся в свой привычный коридор и вернул доверие инвесторов.

Трамп полагает, что такая ситуация в американской экономике – исключительно его заслуга. "Мир был мрачным, пока я не победил — не было никакой надежды. Сейчас рынок растет почти на 10%, а траты на Рождество превысили триллион долларов!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. "Спасибо, Дональд!", — добавил он.

Глоток воздуха для американской экономики

В первой половине 2016 года американская экономика действительно замедлялась. Во II квартале – до 1,2%, что оказалось гораздо ниже прогнозов аналитиков (2,6%). Международный Валютный Фонд (МВФ) трижды за этот год снижал прогноз крупнейшей экономики. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обвинял в этом провале курс на глобализацию текущей администрации президента Барака Обамы и отсутствие заботы о рабочем классе, который теряет рабочие места и источник средств существованию.

Трамп после победы на выборах заявил о намерении вернуть бизнес обратно в США, чем вызвал на рынке оживление, рассказал РИА Новости сотрудник одного из крупных инвестиционных фондов в штате Флорида. "Ожидаю, что индекс Dow Jones пробьет отметку 20 000 пунктов. Возможно, немного снизится после Нового года. Но, тем не менее, инвесторы настроены позитивно, в то время как перед выборами все затаились и ждали", — сказал собеседник агентства.

Представитель МВФ Джерри Райс рассказал недавно на брифинге для журналистов, что укрепление доллара, рост интереса инвесторов к США может создать позитивную базу для экономического роста и пересмотра прогноза американской экономики уже в январе. Тем временем, комментировать, как именно протекционизм Трампа повлияет на мировой ВВП, МВФ пока не решился.

Стоит отметить, что, если подход конкурента Трампа — Клинтон — был "мир без границ", то он сам, скорее, "хозяйственник". Своей задачей он видит поддержку американского бизнеса внутри США и совершенно не намерен распыляться на другие страны.

"Трамп объявил об экономической реформе, ключевым моментом которой будет объявленный им переход от политики глобализма к принципу американизма", — подтверждает в беседе с РИА Новости эксперт по российско-американским отношениям в экономике Сергей Миллиан.

В выступлениях Трамп обещал снизить налоги для американского бизнеса с "уровня одного из самых высоких в мире до одного из самых низких — 15%", однако компаниям, которые решат покинуть США и перевести производства в другие страны, он предрек серьезные затруднения.

"Рынки восприняли все это как позитивный сигнал для того, чтобы вкладывать деньги. Основные отрасли – промышленный сектор и жилье", — рассказал в беседе с РИА Новости главный экономист вашингтонского Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.

"Америка – в первую очередь"

Для выполнения своей повестки дня Трамп обещает пересмотреть все глобальные торговые соглашения США, которые находятся на стадии рассмотрения, либо уже ратифицированы. Например, он активно критикует сделку NAFTA, подписанную супругом Хиллари Клинтон — в ту пору президентом США Биллом Клинтоном. Соглашение о зоне свободной торговли было ратифицировано в 1994 году, к нему присоединились США, Канада, Мексика. Трамп уверен, что американцы лишь потеряли от этого договора, поскольку крупнейшие компании США стали переводить свои производства за рубеж, особенно в Мексику, которая отличается дешевой рабочей силой и не столь сильными профсоюзами.

Более полномасштабное торговое соглашение по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП, TPP), которое находится на рассмотрении в конгрессе США, Трамп называет "чудовищной сделкой", которой с "черного хода" воспользуется Китай. Хотя, как заверял президент США Барак Обама, именно для противодействия росту КНР это соглашение и задумывалось. Помимо США, Канады, Мексики, в соглашении участвуют Перу, Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур, Вьетнам, а также Австралия и Новая Зеландия.

Соглашение по трансатлантическому партнерству с ЕС (TTIP), которое находится на стадии обсуждения, Трамп тоже критикует. Он не раз заявлял, что намерен заключать двусторонние прямые сделки c государствами. Но будет ли этот разворот во благо миру и Соединенным Штатам – вопрос.

Ранее, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах протекционизма в современном мире, торгпред РФ Александр Садник сказал: "Протекционизм в современном мире — вещь неоднозначная. С одной стороны, концентрация производства на территории одной страны имеет свои плюсы, получаешь рабочие места, опыт и всю производственную цепочку в одном месте. А с другой стороны, ты теряешь преимущества от международного разделения труда. Однозначно здесь говорить нельзя — должен быть баланс".

Наследство Обамы



Согласно опросу агентства Bloomberg, мировая экономика и США в настоящий момент заканчивает цикл, после которого наступает очередной финансовый кризис. И если кризис не ударил по мировой экономике в 2016 году, то в 2017 году должна наступить "очередная ломка". В частности, главный триггер этого процесса — цены на недвижимость в США — уже "перегрелись" и достигли докризисного уровня, который наблюдался в конце 2007 года.

Во избежание кризиса ликвидности на рынке ФРС решилось на повышение ставки, что автоматически увеличивает стоимость обслуживания долга. Сейчас американский госдолг уже приблизился к 20 триллионам долларов, или более 105% ВВП. Кстати, за восемь лет правления Обамы долг страны вырос почти в два раза — с 10,63 триллиона долларов. Однако в условиях роста ВВП — порядка 3% — и рекордно низких ставок ФРС — 0,25-0,5% — обслуживание его не являлось проблемой.

По итогам декабрьского заседания ФРС США сообщила, что в 2017 году ожидает три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625% при ставке 0,5-0,75%). Долг подложит дорожать. Вашингтонский центр BPC (The Bipartisan Policy Center) посчитал, что США достигнут потолка своего долга — 20,1 триллиона долларов — уже в начале года. Трампу придется объяснить конгрессу, почему и без того немалые заимствования придется наращивать.

Председатель совета экономических консультантов при действующем президенте страны Бараке Обаме Джейсон Фурман в рамках регулярного брифинга для журналистов в Белом доме предупредил Трампа и о том, что его налоговая политика может привести к увеличению бюджетного дефицита, а значит роста заимствований не избежать. Встает вопрос, насколько США будут способны адаптироваться к новым реалиям и отвечать по своим долгам и не придется ли идти на болезненный процесс реструктуризации.

Тем временем, любая реструктуризация госдолга или даже разговоры о ней в США — это удар по мировой экономике. Сейчас государства в облигациях США хранят, согласно данным Минфина страны, порядка 6,3 триллиона долларов своих резервов — около 10% всего мирового ВВП. Обесценивание этих обязательств возможно и если США для обеспечения выплат по долгу запустят печатный станок (так как гособлигации номинированы в долларах). Такую возможность, обсуждая вопрос долговых обязательств США, не исключал и Трамп. Один из многочисленных держателей американского долга — РФ.

"Черный лебедь"

Немаловажное значение для мирового рынка будет иметь курс США в области энергетики. Известно, что Клинтон выступала за полную реализацию Парижского соглашения по климату. Трамп уже в ходе второго раунда предвыборных теледебатов в городе Сент-Луис (штат Миссури) отмечал, что при администрации Обамы энергетики находятся в глубокой осаде. "Мы абсолютно убиваем энергетический бизнес в нашей стране", — отмечал он. И призывал к пересмотру Парижского соглашения о сокращении вредных выбросов в атмосферу от углеводородного топлива.

Показательно, что на роль госсекретаря Трамп выдвинул главу нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Ранее мексиканский аналитик в энергетической отрасли Флувио Руис заявил, что таким образом Трамп может искать возможности снять ограничения на добычу нефти. В итоге смены приоритетов на нефтяном рынке США наблюдается серьезное оживление. Оставленные вышки в нефтяной Мекке США — Техасе — заработали в полную силу. Инвесторы готовы вкладываться в новые проекты.

Кроме того, достигнутое в середине декабря соглашение ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, может дополнительно подстегнуть новый виток сланцевой революции в США, рассказали РИА Новости американские эксперты. Вице-президент исследовательского центра по энергетике и окружающей среде при университете Северной Дакоты Джон Харью заявил, что решение картеля "предоставит значительный ценовой толчок для добычи вне зоны влияния ОПЕК", "особенно американской сланцевой добыче". По его словам, в перспективе 3-6 месяцев, когда цена на черное золото прочно закрепится в коридоре 50-60 долларов, в США начнется настоящий бунт добычи.

Хотя генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо ранее заявлял РИА Новости, что организация ожидает присоединения большего числа стран, не входящих в организацию, к соглашению по сокращению добычи нефти, в том числе и США.

Исполнительный директор американской ассоциации трейдеров NACSSA и вице-президент Fearn Oil Inc Майкл Мур рассказал РИА Новости, что США, американским компаниям запрещено вступать в какие-либо картели и сотрудничать с ними. Как соглашение сможет работать без страны, которая располагает одними из самых крупных нефтяных запасов, – вопрос.

Кроме того, по заверениям Мура, то ускорение, которое дает нефтяной отрасли США соглашение ОПЕК, будет иметь долгосрочный эффект. Технологии добычи сланцевой нефти не стоят на месте и если раньше проекты окупались лишь при цене не ниже 50 долларов за баррель, то сейчас месторождение в Западом Техасе Волькэмп способно давать прибыль и при стоимости нефти от 30 долларов за баррель, отмечает он. Таким образом, чтобы в очередной раз заглушить американскую добычу, картелю потребуется снова опустить мировую цену на нефть.

Мировой экономике выход США на глобальный энергетический рынок может сулить очередную демпинговую войну и общую волатильность, обесценивание нефтяных валют и ряд других негативных последствий, резюмирует эксперт.

Рано радоваться



Эксперты РИА Новости не решаются прогнозировать, как все эти факторы новой экономполитики США отразятся именно на России. С одной стороны, новая администрация смягчила свою риторику. Но заявления это одно, а реальные действия – совсем другое.

Напомним, что проблемы в российской экономике в 2014 году обеспечили два фактора – падение цен на нефть и санкции. Судя по тому, что Трамп намерен укреплять позиции своих энергетиков, вряд ли это сыграет в плюс российской энергетической отрасли, от которой зависит бюджет всей страны.

Более того, снять другое ограничение — существующие санкции против РФ Трампу будет непросто, поскольку без конгресса это сделать невозможно, а там весьма сильны антироссийские настроения. Порядка 100 сенаторов твердо верят, что РФ вмешивалась в американские выборы, хотя никто не видел доказательств этих заявлений. "Несмотря на заверения в дружбе, Трампу предстоят непростые отношения с конгрессом по вопросу внешней политики и отношений с РФ", — считает Скотт МакДоналд.

Избранный американский президент Дональд Трамп в отношениях с Россией будет руководствоваться в первую очередь интересами США, какие бы заявления он ни делал до выборов, рассказывал РИА Новости и бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф.

"Поэтому очень важно не предаваться благодушию, а думать на несколько шагов вперёд", — предупреждает независимый эксперт Владимир Рожанковский. По его словам, позитивный эффект Трампа не будет длиться вечно. "Думаю, глобальные рынки в 2017 году будут волатильны; я также ожидаю резкой коррекции перегретых американских фондовых индексов. Впрочем, точный месяц, когда это произойдёт назвать сложно, так как здесь огромное влияние оказывает психологический фактор", — говорит он.

Однако эксперт считает, что и для паники оснований тоже нет. "Оснований как для существенного укрепления нефти и рубля в 2017 году, так и, наоборот, для их падения я не вижу. Если случится "чёрный лебедь" (неожиданное событие на рынке), то рубль будет одной из первых валют, кто отыграет негатив — потенциалы для этого ещё не исчерпаны", — резюмировал он.