Казахстан перечислит транш в $7,5 млн на таможенную инфраструктуру Киргизии

БИШКЕК, 28 дек – РИА Новости. Казахстан перечислит первый транш в размере 7,5 миллиона долларов на развитие таможенной инфраструктуры и испытательных лабораторий Киргизии в рамках членства республики в ЕАЭС, сообщает в среду пресс-служба киргизского правительства.

Как сообщает пресс-служба, во время переговоров президентов Киргизии и Казахстана, прошедших на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге, было подписано межправительственное соглашение которое предусматривают оказание Казахстаном технической помощи в сумме 100 миллионов долларов. Средства предоставляются для финансирования мероприятий предусмотренных "дорожной картой" присоединения Киргизии к ЕАЭС. Они будут направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий республики.

"Помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 миллиона долларов на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий", — отметили в пресс-службе.

Киргизия стала членом Евразийского экономического союза в августе 2015 года. Договоренность о выделении Казахстаном помощи для модернизации таможенных пунктов на рубежах Киргизии, которые теперь являются внешними границами ЕАЭС, была достигнута еще в процессе присоединения Киргизии к интеграционному объединению, однако реализовываться начала только сейчас.