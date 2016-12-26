В Петербурге суд прекратил дело о банкротстве "Балтийского завода"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник прекратил производство по иску компании "С.Т. Технолоджи" о признании банкротом "Балтийского завода" (входит в ОСК), следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Прекратить производство", — сообщается в карточке дела. Мотивировочная часть решения арбитража пока не опубликована.

Как отмечается в материалах дела, ранее в ноябре должник "заявил ходатайство о прекращении производства по делу ввиду истечения срока давности на принудительное исполнение судебного акта". Согласно картотеке арбитражных дел, арбитраж Северо-Западного округа в июне 2013 года оставил в силе решения нижестоящих судов о взыскании с "Балтзавода" в пользу "С.Т. Технолоджи" около 1,8 миллиона рублей по договору поставки проволоки.

Ранее в мае арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил московской компании "Квирин" иск о признании банкротом "Балтийского завода". Соответствующее решение было принято по ходатайству компании-истца.

"Балтийский завод" вышел из длящейся около четырех лет процедуры банкротства в январе 2016 года, когда суд прекратил эту процедуру, утвердив мировое соглашение с кредиторами. Верховный суд России в сентябре 2016 года отказал ФГУП "Росморпорт" в рассмотрении жалобы на утверждение этого соглашения. Сейчас на "Балтийском заводе" по контракту с госкорпорацией "Росатом" строится головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Контракт на строительство двух других ледоколов этого проекта — "Сибирь" и "Урал" — "Росатом" и "Балтийский завод" заключили в мае 2014 года, его общая стоимость составляет 84,4 миллиарда рублей.