"Уральские авиалинии" начнут летать в Астану и Алматы из "Жуковского"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Авиавласти Казахстана приняли назначение "Уральских авиалиний" в Астану и Алматы из аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Отмечается, что на указанных маршрутах возможно выполнение 7 рейсов в неделю двумя назначенными авиаперевозчиками.
В начале октября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Россия и Казахстан согласовали назначение вторых авиаперевозчиков на линиях из Москвы в Астану и Алматы. Ранее единственным российским перевозчиком на рейсы в Казахстан был "Аэрофлот".