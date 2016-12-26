"Уральские авиалинии" начнут летать в Астану и Алматы из "Жуковского"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Авиавласти Казахстана приняли назначение "Уральских авиалиний" в Астану и Алматы из аэропорта "Жуковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"Авиационные власти Казахстана проинформировали авиационные власти Российской Федерации о том, что принимают назначение авиакомпании "Уральские авиалинии" на маршруты "Жуковский" — Астана и "Жуковский" — Алматы. Такая договорённость достигнута в результате продолжительного переговорного процесса", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на указанных маршрутах возможно выполнение 7 рейсов в неделю двумя назначенными авиаперевозчиками.

В начале октября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Россия и Казахстан согласовали назначение вторых авиаперевозчиков на линиях из Москвы в Астану и Алматы. Ранее единственным российским перевозчиком на рейсы в Казахстан был "Аэрофлот".