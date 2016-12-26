Молодцов: разговоры о росте цен на бензин являются провокацией

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Все разговоры о возможном росте цен на бензин в 2017 году из-за ремонта на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) являются провокацией с целью повлиять на рынок, реальных предпосылок для этого нет, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

С января по май 2017 года на Московском НПЗ "Газпром нефти" запланирован крупный ремонт.

"Все разговоры о возможной динамике роста цены — это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция. Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть", — сказал Молодцов.

По его словам, в январе произойдет традиционный рост цены на бензин. "У нас всегда в январе рост, потому что период короче, а в раскладке на год получается все равно темп инфляции", — сказал Молодцов.

Ранее глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов сообщал, что компания в 2017 году прогнозирует плавный рост цен на топливо в России на 8-12% в связи с ростом акцизов на дизельное топливо и бензин. Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение в адрес Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в частности, прогнозирования цен на топливо. Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщали, что цены на бензин в России вырастут в 2017 году в пределах инфляции.