Молодцов: решение о целесообразности создания Амурского НПЗ пока не принято

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Решение о целесообразности создания Амурского НПЗ пока не принято, вопрос будет рассматриваться вице-премьерами Аркадием Дворковичем и Юрием Трутневым, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Вопрос (о создании Амурского НПЗ – ред.) обсуждался в том числе и на правкомиссии по ТЭК; есть планы, есть программа. В данном смысле проект присутствует, но информация, которую мы получаем, весьма неоднозначна. С точки зрения технологической, ничего сверхъестественного явно не предложено. Именно с технологической точки зрения. С точки зрения принятия решения о системной целесообразности этого проекта, решения будут принимать на своем обсуждении два вице-премьера — Трутнев и Дворкович", — сказал Молодцов.

По его словам, инициатива создания завода принадлежит амурской администрации и компании c высокой долей участия китайского капитала. "С точки зрения технологий, они фактически собираются забрать первичный продукт на переработку в Китай", — заключил Молодцов.

В апреле губернатор Амурской области Александр Козлов сообщил, что инвестиции "Амурской энергетической компании" в строительство НПЗ в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" составят 123 миллиарда рублей. Планируется, что мощность завода по производству бензина и дизельного топлива составит 6 миллионов тонн в год. По состоянию на апрель в проект было инвестировано 2,7 миллиарда рублей, шла разработка проектно-сметной документации, обустройство строительной площадки и возведение объектов вспомогательной и социальной инфраструктуры.

Однако в ноябре газета "Ведомости" со ссылкой на заключение экспертов проектного института ОАО "ВНИПИнефть" для Минэнерго, сообщила, что строительство Амурского НПЗ нецелесообразно из-за выпадающих доходов бюджета, неподтвержденной ресурсной базы и отсутствия возможности подключения к нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).