Минэнерго рассказало о возможных беспошлинных поставках бензина в Казахстан

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Россия может обеспечить беспошлинные поставки бензина в Казахстан в объеме около одного миллиона тонн в год в 2017-2018 годах, до окончания модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов в Павлодаре и Шымкенте (Чимкенте), сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
По его словам, в Казахстане на настоящий момент не закончена модернизация НПЗ в Павлодаре и Шымкенте. "У них есть собственная нефть, которая идет по нашим свопам, то, что мы поставляем Павлодару. Они с удовольствием получили бы еще дополнительно объемы нефти непосредственно на переработку", — подчеркнул Молодцов.
Заместитель министра отметил, что в 2017 году Россия будет уделять большое внимание развитию взаимоотношений с Белоруссией, Казахстаном и Арменией, как с рынками в рамках Евразийского экономического союза, интересными для совместной работы.