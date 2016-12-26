В Петербурге Hyundai остановит конвейер из-за запуска новых моделей Solaris

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") приостановит производство с 26 по 30 декабря 2016 года в связи с подготовкой к запуску нового поколения автомобиля Hyundai Solaris, сообщили РИА Новости на заводе.

Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Петербурге планирует в ноябре-декабре 2016 года начать тестовое производство нового поколения автомобиля Hyundai Solaris, а в начале 2017 года приступить к массовому производству.

"Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" приостановит свою работу на пять дней на период 26-30 декабря в связи с подготовкой конвейера предприятия к запуску производства новой модели автомобиля", — отмечают в компании.

Простой будет оплачен сотрудникам завода согласно трудовому законодательству.

С 31 декабря 2016 года завод уйдет на традиционные новогодние каникулы. Предприятие возобновит свою работу согласно обычному графику — в три смены, начиная с ночной смены, которая приступит к работе вечером 8 января.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). В настоящее время на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.