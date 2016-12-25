Путин и Назарбаев осмотрели петербургский завод "Диаконт"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели производство завода "Диаконт" в Санкт-Петербурге.

В ходе общения с руководством предприятия Путин поинтересовался, что является основным продуктом предприятия. Руководство "Диаконта" сообщило, что это робототехнические комплексы для диагностики ремонта, радиационностойкие телевизионные камеры, системы управления для атомных станций и электромеханические приводы.

Кроме того, руководство предприятия рассказало Путину и Назарбаеву, что около 18% продукции компании "Диаконт" поставляется на экспорт в страны Европы, США, Китая, Индии, Японии и Канады.

Лидерам России и Казахстана также показали уникальную продукцию, которая здесь производится. В частности, был продемонстрирован синхронный мотор, который благодаря технологии производства и инженерным решениям конкурирует по своей компактности с аналогами на мировом рынке.

По словам руководства акционерного общества, на предприятии реализована передовая технология достоверного определения состояния труднодоступных участков нефтяных и газовых трубопроводов с помощью диагностических роботов, которые сейчас успешно применяются на нефтегазовых объектах США и Франции. Также Путин и Назарбаев в ходе осмотра завода познакомились с комплексом манипуляторов для восстановления ресурсных характеристик реакторов.